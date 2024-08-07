البنك الإسلامي الفلسطيني يطلق حملة "لكل طالب" لتشجيع طلاب الجامعات على استخدام حلول الدفع الإلكتروني

وطن: أطلق البنك الإسلامي الفلسطيني حملة "لكل طالب" الخاصة بطلاب الجامعات التي تهدف لتشجيع توجه الطلاب نحو استخدام حلول الدفع الإلكتروني في عمليات الدفع.

وتشمل الحملة فتح حساب توفير وإصدار بطاقة دفع مسبق وبطاقة صراف آلي مجاناً مع فرصة الدخول في سحب على 20 جائزة نقدية بقيمة 100$ لكل منها، بالإضافة لهدية فورية عند فتح الحساب في البنك، وتزداد فرص الطالب بالفوز مع كل حركة دفع باستخدام البطاقات أو عند الدفع من خلال خدمة E-SADAD.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذه الحملة تهدف لتشجيع طلاب الجامعات على استخدام حلول الدفع الإلكتروني والتوقف عن الطريقة التقليدية للدفع، حيث أنهم يُعتبرون جيل المستقبل ولهم تأثير كبير في المجتمع وبناء توجهاته، مؤكداً أن استخدام هذه البطاقات وخدمة E-SADAD لا يترتب عليها أي تكاليف إضافية على العملاء كما أنها توفر عليهم الوقت والجهد ومتاحة على مدار الساعة.

وأضاف السعدي: "هذه الحملة تنسجم مع استراتيجيتنا بالتحول الرقمي وجهودنا لتشجيع العملاء على التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية والحد من استخدام عمليات الدفع النقدية لما لذلك من أهميةٍ في زيادة مستويات الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين".

ويشار أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحملة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.pib.ps

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً وأكثر من 100 صرافٍ آلي.