دور ومسؤولية أصحاب العمل ضد التحرش الجنسي في مكان العمل

يقع على عاتق أصحاب العمل مسؤولية الحفاظ على سلامة موظفيهم. ويمكن تحميل أصحاب العمل المسؤولية عن التحرش الجنسي والاعتداء الذي يحدث في مكان العمل. وقد يتغيب الناجون عن العمل أيامًا، أو يعانون من انخفاض الإنتاجية في العمل، أو يضطرون إلى ترك وظائفهم بسبب العنف الذي تعرضوا له.

في 10 مايو 2024، كشف مقال في موقع Notus عن مزاعم التحرش الجنسي ضد رئيس مؤتمر الأويغور العالمي دوكون إل إس إيه ورئيس مجلس إدارة مشروع حقوق الإنسان الأويغورية نوري توركل.

في السادس والعشرين من يوليو/تموز، أصدر خمسة وعشرون باحثاً بياناً مشتركاً ضد التحرش الجنسي. وانتقد البيان المنظمتين المذكورتين أعلاه لافتقارهما إلى الإرادة لحل المشكلة، ودعوا إلى المساءلة الفعّالة لحماية موظفاتهما. والواقع أن حالة عدم اليقين الحالية المحيطة بهذه الادعاءات والتدابير المتخذة رداً على ذلك، والتي ترجع أيضاً إلى الافتقار إلى التواصل التنظيمي الأكثر اتساقاً وفي الوقت المناسب، تجعل من الصعب على نحو متزايد النظر إلى هذه المنظمات باعتبارها منظمات موثوقة ومهنية وجديرة بالثقة.

باستخدام الأبحاث وأفضل الممارسات، يمكننا إنشاء ثقافات عمل أكثر صحة حيث تعمل بيئة العمل على تعزيز السلامة والرفاهية لجميع الموظفين.

يبدأ التغيير من القمة. ويتعين على أصحاب العمل تعزيز ثقافة لا تتسامح مع التحرش الجنسي وتروج للاحترام. ومن الأمثلة على الخطوات التي يمكن اتخاذها تقييم مكان العمل، وإجراء مسوحات المناخ، وتخصيص الموارد لجهود الوقاية، ومحاسبة الأشخاص الذين يرتكبون التحرش الجنسي.

ينبغي للمنظمات أن تتبنى سياسة شاملة ضد التحرش تحدد السلوكيات التي لن يتم قبولها وإجراءات الإبلاغ عن التحرش والاستجابة له بأكبر قدر ممكن من السرية. وينبغي لنظام الإبلاغ أن يتضمن طرقاً متعددة للإبلاغ عن التحرش. وينبغي أن تكون الإجراءات التأديبية في حالة التحرش متناسبة مع الجريمة، لأن سياسات "عدم التسامح مطلقاً" التي تناسب الجميع تميل إلى نتائج عكسية