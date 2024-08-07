شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس 8/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من نحالين وتشمل المنطقة الغربية , وسط البلد , منطقة المدارس , أجزاء من منطقة عصفورة، أجزاء من الطريق المؤدي إلى الجبعة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.