شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم
07.08.2024 10:57 AM
وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس 8/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
أجزاء من نحالين وتشمل المنطقة الغربية , وسط البلد , منطقة المدارس , أجزاء من منطقة عصفورة، أجزاء من الطريق المؤدي إلى الجبعة.
تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.