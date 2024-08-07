En
البث المباشر
وطن الأخبار فلسطيني

شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

07.08.2024 10:57 AM
شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة  الواحدة ظهرا  يوم الخميس  8/8/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم : 

أجزاء من نحالين وتشمل المنطقة الغربية , وسط البلد , منطقة المدارس , أجزاء من منطقة عصفورة، أجزاء من الطريق المؤدي إلى الجبعة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

تصميم وتطوير