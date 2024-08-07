الاحتلال يعتقل ثلاثة أشقاء ويعتدي بالضرب على عدة شبان في مخيم قلنديا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة أشقاء من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء الثلاثة خليل وأحمد ومحمود العواودة بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه بالمخيم.

ولفتت إلى أن الاحتلال اعتدى بالضرب المبرح على عدد من المواطنين خلال مداهمته لعدد من المنازل في المخيم، مما تسببت في كسر قدم أحدهم.

وأشارت إلى أن الاحتلال احتجز أكثر من 12 شابا وأخضعهم لتحقيق الميداني أحدهم مصاب بالفشل الكلوي، وعرف منهم: حمزة زايد الصرصور، وأحمد مطير، ويوسف رشيد نبهان، وخالد محمد رشيد نبهان، ومعتز يوسف رشيد نبهان، وصالح مناصرة، ومحمود مناصرة، والشقيقان هارون جابر حزين، ومحمد جابر حزين.