شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا يوم الخميس الموافق 8/8/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

المنطقة الصناعية في بيرزيت وتشمل مصنع نبالي للإسمنت والمجاورين , مسلخ دواجن بلادي والمجاورين , شركة الحسن للطباعة والنشر والمجاورين , وزارة العمل والمجاورين , مضخة مصلحة المياه والمجاورين , مخيم الجلزون.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.