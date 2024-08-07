الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من محافظة بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، خمسة مواطنين من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رزق هماش ( 54 عاما) والد الشهيد محمد هماش الذي استشهد يوم أمس عند حاجز النفق في بيت جالا، ونجليه وديع (21 عاما)، وآدم، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل أيضا الشاب داوود يحيي أبو عمر (22 عاما)، فيما احتجز لعدة ساعات كلا من: أكرم عبد شعفوط (47 عاما)، وأمين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة نضال محمد خلاوي (41 عاما)، ونبأ عمر الصيفي(33 عاما) وأفرج عنهم لاحقا.

كما داهمت قوات الاحتلال قاعة الشهداء عند مدخل المخيم، ودمروا محتوياتها.

واندلعت مواجهات في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام للمسيل للدموع والصوت، ما ادى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة الدوحة غرب بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب يوسف إبراهيم العفيفي بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.