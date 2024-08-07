الاحتلال يزيل خياما ويستولي عليها في قرية بيرين شرق الخليل

وطن: أزالت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، عددا من الخيام واستولت عليها في قرية بيرين، شرق الخليل.

وذكر رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأزالت عددا من الخيام واستولت عليها، مشيرا إلى أنها كانت تؤوي ما يزيد على 10 عائلات لجأت إليها، بعد ان هدم الاحتلال منازلها مطلع الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت في الرابع من شهر تموز الماضي 10 مساكن في القرية، وشردت ما يزيد عن 34 فردا، ما أجبرهم على نصب تلك الخيام، والسكن فيها.