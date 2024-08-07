موظفو " كهرباء القدس " ينظمون وقفة رفضا للاعتداء على زميلهم "الجابي" محمد ثوابتة في بيت لحم

وطن:نظم العاملون في فرع شركة كهرباء محافظة القدس ببيت لحم صباح اليوم الأربعاء وقفة امام مبنى الشركة وذلك احتجاجاً على الاعتداء الذي تعرض له زميلهم "الجابي" محمد ثوابتة أمس الثلاثاء اثناء عمله في المدينة .

واستنكر موظفو الشركة الاعتداء مؤكدين في يافطات رفعوها خلال الاعتصام بأن "هذا الاعتداء الإجرامي هو خارج عن عادات وتقاليد شعبنا الأصيلة ، كما أكدوا بأن الاعتداء على أي موظفٍ في الشركة هو خطٌ أحمر يجب عدم السكوت عنه وملاحقة ومحاسبة مرتكبي أي اعتداء ".

وفي ذات السياق جددت الإدارة العامة لشركة كهرباء القدس ونقابة العاملين في الشركة استنكارهم الشديد لحادثة الاعتداء الغاشم على موظف الشركة ، مؤكدة بأنها "تتابع هذه الحادثة الخطيرة مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل توفير الحماية لكافة العاملين في الشركة وردع الخارجين عن القانون" .