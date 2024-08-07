صحيفة "إسرائيلية": تل أبيب اعترفت لواشنطن باغتيالها هنية

وطن: ذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أن تل أبيب أقرت للولايات المتحدة بدورها في عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وذلك فور تنفيذ العملية.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض وتحدثت بها لوسائل إعلام أمريكية.

بدورها، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن مسؤولي إدارة بايدن كانوا غاضبين من قرار تل أبيب اغتيال هنية، اذ كانت تخشى أن يؤدي ذلك إلى الانقلاب على شهور من المفاوضات الدقيقة نحو إتمام هدنة في قطاع غزة.

كما أفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأمريكيين غضبوا أيضا من فشل إسرائيل في إبلاغهم قبل شن عمليات أخرى لاغتيال قيادات في "حزب اللـه" اللبناني أو حتى من القادة الإيرانيين.