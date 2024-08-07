استشهاد الشاب محمد أبو حجاب متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبتين في جنين

وطن: استشهد الشاب محمد أبو حجاب، اليوم الأربعاء، متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال مركبتين بالحي الشرقي في جنين.

وباستشهاد أبو حجاب يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة القصف إلى 6، في حين ارتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الأخيرة إلى 14 شهيدا، إلى جانب عدد من الجرحى والمصابين بجروح متفاوتة.

وباستشهاد الشاب أبو حجاب ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 617، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح متفاوتة.