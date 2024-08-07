تأييد الأمريكيين لإرسال قوات لحماية دولة الاحتلال انخفض إلى أقل نسبة خلال عقد!

رام الله - وطن: قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن استطلاعًا للرأي، نشر الثلاثاء، 6 أغسطس/ آب 2024 أظهر معارضة أغلبية الأمريكيين إرسال قوات للدفاع عن "إسرائيل" في حال تعرض الأخيرة لهجوم من الدول المجاورة لها.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعًا للرأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية أظهر أن "55% من الأمريكيين عارضوا إرسال قوات أمريكية للدفاع عن إسرائيل إذا هاجمها جيرانها، بينما أيد 41% القيام بذلك".

وأوضح الاستطلاع أن "الجمهوريين هم أكثر تأييدًا لتلك الخطوة، حيث قال 55% منهم إنهم يفضلون إرسال القوات (إلى إسرائيل)، بينما أيد 35% من الديمقراطيين والمستقلين الرأي نفسه".

وأوضحت الصحيفة أن تأييد الأمريكيين لإرسال قوات إلى إسرائيل "انخفض إلى أقل نسبة خلال أكثر من عقد من الزمن".