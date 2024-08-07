الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاربهاء، مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة ونفذت حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان تخللها ضرب هستيري تسبب بعدد من الإصابات.

وذكر مركز قلنديا الإعلامي، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من الشبان تسببت في كسر قدم أحدهم بعد اقتحام منازلهم وتكسير محتوياتها ضمن حملة الاعتقالا الشرسة التي ما يزيد عن 12 شاباً منهم أسير مصاب بالفشل الكلوي، عُرف منهم: خليل العواودة، احمد العواودة، محمود العواودة، حمزة زايد الصرصور، أحمد مطير ابو عضل، يوسف رشيد نبهان، خالد محمد رشيد نبهان، معتز يوسف رشيد نبهان، صالح مناصرة، محمود مناصرة، والشقيقان هارون جابر حزين، و محمد جابر حزين.

ووزعت قوات الاحتلال منشورات تهكمية لا هدف منها باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس بدعوى بحثها عن قائد يقودها بعد اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.