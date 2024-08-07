دبلوماسي في دولة الاحتلال: وضع مبعوثينا بالخارج خطير للغاية

وطن: نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن دبلوماسي رفيع أن مخاوف تعتري "إسرائيل" من احتمال استهداف إيران وحزب الله "إسرائيليين" بالخارج أو دبلوماسيين وسفارات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن المصدر ذاته "وضعنا خطير للغاية بشأن المبعوثين في الخارج والعديد منهم يشعرون بالتهديد".

وعززت دولة الاحتلال حالة التأهب منذ أيام، تحسبا لرد انتقامي من إيران وحزب الله وحركة حماس، إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

ووسط تضارب للأنباء بشأن موعد الضربة المحتملة، أكد الحرس الثوري الإيراني أن رد طهران على اغتيال هنية سيكون "قاصما"، وفي "المكان والزمان المناسبين".

كما قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الردّ على "إسرائيل" قادم من إيران وحزب الله واليمن، وأن القدرة على الرد موجودة، لكن التنفيذ سيتم بتأنٍّ وروية وشجاعة، مشيرا إلى أن "إسرائيل" خائفة من الرد، وتستنجد بالولايات المتحدة الأميركية ودول غربية.

المصدر : "يديعوت أحرونوت"