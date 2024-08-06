الإعلام العبري: نصر الله أفضل محلل للشؤون "الإسرائيلية".. يواصل حربه النفسية ضدنا

وطن: علّقت وسائل إعلام عبرية على خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله اليوم، وما تضمّنه من رسائل وتحليلات.

في هذا السياق، قال معلق الشؤون الفلسطينية في "القناة الـ 12" العبرية، أوهاد حمو، إنّ "نصر الله يُعدّ المحلل الأفضل في الشرق الأوسط للشؤون الإسرائيلية، وعلى ما يبدو يعرفنا جيداً".

وأضاف حمو أنّ "عيون نصف مليار شخص شاخصة إليه لكي يشرح لهم الواقع"، مشيراً إلى أنّه "تحدّث في خطابه اليوم مع الجمهور الإسرائيلي، ومع الجمهور المحلي، أيضاً، إذ إنّ جزءاً كبيراً من خطابه كان موجهاً إلى داخل لبنان".

بدورها، ذكرت "القناة الـ 14" العبرية إنّ " نصر الله يواصل ممارسة تكتيك الحرب النفسية ضد الإسرائيليين".

وكشفت وسائل إعلام عبرية أيضاً أنّه "كان يوجد تقدير وخشية معينة من أن يبدأ نصر الله خطابه بهجوم كما حصل أحياناً في الماضي".

وكان نصر الله، قد تحدث، خلال كلمة في الاحتفال التكريمي للشهيد القائد فؤاد شكر (محسن)، عن الرد القادم من حزب الله وإيران واليمن على اعتداءات جيش الاحتلال، متطرقاً إلى التطورات التي تشهدها المعركة وأفقها.

وأكّد الأمين العام لحزب الله أنّ ردّ حزب الله "آتٍ، وسيكون قوياً وفاعلاً، أيّا تكن العواقب"، متوعّداً بأنّ الحزب "قد يرد وحده، أو ضمن ردٍّ جامع من محور المقاومة".

وأضاف أنّ "المقاومة تتصرف بشجاعة وتأنٍّ"، وأنّ الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو "جزء من العقاب"، مهدداً بأنّ المصانع الإسرائيلية في الشمال "يمكن تدميرها في ساعة واحدة، أو نصف ساعة".



المصدر: الميادين