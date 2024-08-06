الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في الأغوار الشمالية

وطن: أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب-لم تعرف هويته بعد- في سهل عاطوف شرق طمون، جنوب مدينة طوباس، ما أدى إلى إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها بعد.

وزعم جيش الاحتلال أنه أطلق الرصاص صوب الشاب عقب محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار تجاه مستعمرة "بكعوت" المقامة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الاحتلال منع طواقمها من الاقتراب من الشاب وإسعافه ونقله إلى المستشفى.

وانتشرت قوات الاحتلال في سهل عاطوف وبين مزارع المواطنين، علما أن آليات الاحتلال تتمركز في أغلب الأيام عند بوابة عاطوف.