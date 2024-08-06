الديمقراطية تهنئ يحيى السنوار لاختياره رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس

وطن: وجه أمين عام الجبهة الديمقراطية فهد سلمان رسالة إلى يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مهنئًا فيها اختياره رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.



وجاءت الرسالة التي وصل لوطن نسخة عنها بعد الإعلان عن اختيار يحيى السنوار رئيسًا لحركة حماس خلفًا للشهيد إسماعيل هنية كما يلي:



نتقدم منكم بأصدق التهاني النضالية الأخوية والرفاقية، بانتخابكم رئيساً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خلفاً للقائد الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية الذي عمَد حياته النضالية بدمه الغالي في ميدان النضال في خدمة وطنه وشعبه الفلسطيني.

الأخ العزيز أبو إبراهيم؛

إن انتخابكم رئيساً لحركة حماس يشكل تأكيداً جديداً على وحدة الحركة وتماسكها وصلابتها وقدرتها على تجاوز المحنة التي أصابتها باستشهاد الأخ القائد الكبير أبو العبد، كما يؤكد على صلابة خيارها الوطني في متابعة مسارها النضالي في المقاومة دفاعاً عن شعبنا وأرضنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، دون مساومة، كذلك يشكل انتخابكم رئيساً للحركة تأكيداً على الوفاء لدماء أبناء شعبنا قادةً ومناضلين وخاصةً من سقطوا ضحايا لحرب الإبادة الجماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الأخ العزيز أبو إبراهيم؛

إن انتخابكم رئيساً لحركة حماس، وأنتم في قلب الميدان، تصارعون جيش الاحتلال، وتنازلونه وتوقعون في صفوفه الخسائر الفادحة، على رأس المقاومة الباسلة بأذرعها الموحدة في الميدان، إنما يشكل تحدياً صارخاً لدولة الهمجية الإسرائيلية، وإصراراً على مواصلة المقاومة حتى يحمل العدو قتلاه وجرحاه ويرحل ذليلاً عن أرض الوطن، مكللاً بالخزي والعار.

وأخيراً، أيها الأخ العزيز نجدد تهنئتنا لكم، ولقيادة الحركة، وعموم مناضليها، ولأبناء شعبنا بهذه المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقكم، جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة كافة.

وإننا حتماً لمنتصرون.