طوفان الأقصى" في اليوم الـ 306.. المقاومة تواصل دك جيش الاحتلال في رفح والاحتلال يرتكب مزيدًا من المجازر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ306، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وأعلنت القسام عن تمكنها من "إيقاع قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في كمين محكم"، في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، دمرت فيه ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105".



ومن جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى، استهدافها تموضع جنود وآليات قوات الاحتلال بقذائف الهاون، العيار النظامي، في محور القتال شرق شارع "جورج" في مدينة رفح جنوبي القطاع.

فيما أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 20 مواطنًا إثر قصف الاحتلال على مناطق متفرقة في قطاع غزة في ثلاثة مجازر خلال 24 ساعة.



وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء العدوان المتواصل على القطاع إلى 39 ألفا و653 شهيدا، و91 ألفا و535 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.





وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ306: