قائد سابق في "جيش" الاحتلال: اغتيال هنية لن يغيّر مجريات المعركة لمصلحة "إسرائيل"

وطن: شدد القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، غادي شمني، أنّ "اغتيال هنية لن يغيّر مجريات المعركة لصالح جيش الاحتلال"، مؤكداً أنّ "إسرائيل تعمل بدون استراتيجية وبلا رؤية سياسية وبلا قيادة".

وأضاف شمني أنه "طالما أنه لا يوجد إعادة للأسرى، ولا يوجد صفقة، ولا وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، فلا يمكن عمل شيء للتقدم إلى الأمام".

وفي نقدٍ بالغ لحكومة الاحتلال قال شمني: "لدينا سائق إلى جانب المقود، لو كان بالفعل سائق أوتوبيس لكان قد تم سحب رخصة السوق منه، وهذا هو الوضع اليوم".

وفي السياق أشارت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، أمس، إلى أنّ "إسرائيل" تغامر من دون أي استراتيجية سياسية، ومن غير المرجح أن يؤدي وضع الثقة في القوة العسكرية لاستعادة الردع.

واستبعدت المجلّة أيضاً، أن يردع ذلك أعضاء محور المقاومة، الذين توقعت أن يضاعفوا جهودهم بطرق غير متوقعة ويفاجئوا "إسرائيل" مرة أخرى.

وأكدت أن إنهاء الحرب في غزة من شأنه أن يساعد بالتأكيد في الحدّ من التهديدات الهائلة التي تواجهها "إسرائيل" الآن، مستبعدةً أن تؤدي الجولة الحالية من التصعيد إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو إطلاق سراح الأسرى "الإسرائيليين" المتبقين.



المصدر: الميادين