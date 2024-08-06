خارج عن القانون يعتدي على موظف في "كهرباء القدس"

وطن: تعرض أحد موظفي شركة محافظة القدس/ فرع بيت لحم لاعتداء غريب من نوعه بهدف السرقة، في بيت جالا شمال غربي بيت لحم.

وفي تفاصيل الحادث، فقد استدرج خارج عن القانون، الجابي بشركة كهرباء محافظة القدس محمد ثوابتة بعد أن طلب منه مساعدته في حمل إسطوانه غاز وإدخالها الى منزله، بحجة أنه يعاني من إصابة في يده، ومن ثم باغته من الخلف وضربه بمطرقةٍ على رأسه وهاجمه بغاز الفلفل، ما تسبب بإصابته بكسور في الجمجمة، إلا أن ثوابتة تمكن من مقاومته والإفلات منه حيث لاحظ سائق تاكسي إصابته وقام بنقله الى مستشفى الجمعية العربية، وهناك أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح، وما زال في العناية المركزة بوضع صحي مستقر.

وحسب مصادر محلية، فإن الجاني معروف بسلوكياته الخارجة عن القانون، وتمكنت الشرطة الفلسطينية من إلقاء القبض عليه، وإحالته الى الجهات المختصة حسب القانون والأصول.