جماهير غفيرة تشيع جثامين خمسة شهداء في جنين

وطن: شيعت جماهير جنين، مساء اليوم الثلاثاء، جثامين خمسة شهداء، هم: أحمد حسام الدين كامل السعدي، وأيهم حسن جبر زكارنة، وخطاب مجد بدوية، والشقيقان سيف وعمر علي محمود "الزعيم" أبو عبيد.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الحكومي في مدينة جنين، حيث ألقى ذووهم نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل الصلاة عليهم في المسجد الكبير، ومواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء في الحي الشرقي.

وجاب موكب التشييع شوارع المدينة، وردد المشاركون فيه الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة، وباستمرار صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين، في بيان لها، الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء، حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها وريفها.