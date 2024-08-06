المقاومة في غزة توقع قوة مدرعة للاحتلال في كمين محكم.. وتستهدف مقر قيادته في "نتساريم"

وطن: في اليوم الـ305 من ملحمة "طوفان الأقصى"، تستمر المقاومة، بمختلف فصائلها، في تصديها لقوات الاحتلال، واستهداف تحشداتها في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

كتائب الشهيد عز الدين القسام، أعلنت عن تمكنها من "إيقاع قوة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال في كمين محكم"، في شارع جورج بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، دمرت فيه ناقلتي جند من نوع "نمر" بعبوة العمل الفدائي وقذيفتي "الياسين 105".

كما أعلنت عن استهدافها، في الكمين نفسه، دبابة من نوع "ميركافا" حضرت مع قوة النجدة أثناء سحب ناقلة جند مدمرة من مكان الكمين.

كما أعلنت كتائب القسام عن استهداف مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" (ممر يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة) بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من "عيار 114 ملم".

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفخيخ أحد المنازل بالقنابل اليدوية محلية الصنع في محور القتال في حي تل الهوا جنوبي غربي مدينة غزة.

ومن جهتها كتائب شهداء الأقصى، نشرت مشاهد من استهداف تحشدات وتمركز للآليات في محيط معبر رفح بصاروخين من نوع (107)، وأعلنت عن استهدافها تموضع جنود وآليات قوات الاحتلال بقذائف الهاون، العيار النظامي، في محور القتال شرق شارع "جورج" في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أعلنت استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في محور "نتساريم" بصلية صاروخية من "نوع 107".

واعترفت وسائل إعلام عبرية بإصابة ضابط وجندي في الاحتياط بجروح بليغة بمعارك جنوب قطاع غزة، اليوم.