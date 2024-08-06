ثلاثة شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينتي رفح وغزة

وطن: استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال على مدينتي رفح وغزة.

وأفاد شهود عيان بأن مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في محيط مسجد خالد في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر.

كما استهدفت قوات الاحتلال منزلا عند مفترق المغربي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ستة آخرين، بينهم أطفال، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,653 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,535 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.