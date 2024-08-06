الجبهة الديمقراطية تنعى شهداء جنين وطوباس وبيت لحم وتدعو إلى استعادة الوحدة الوطنية عبر تنفيذ مخرجات إعلان بكين

رام الله - وطن: نعت الجبهة الديمقراطية شهداء الضفة الغربية في جنين وطوباس وبيت لحم "الذين استشهدوا اليوم نتيجة اقتحام قوات الاحتلال لمدننا ومخيماتنا وقرانا، وذلك في سياق الحرب الهمجية التي تشنها سلطات الاحتلال، مدعومة من الولايات المتحدة والدول الغربية، في استكمال لحرب الإبادة المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة البطل."

وأكدت الجبهة في بيان وصل لوطن أن "هذه الهجمة المسعورة الوحشية من قبل حكومة الاحتلال الفاشية الهادفة إلى حسم الصراع مع شعبنا كما تدّعي ، لن تفت من عضد أو عزيمة المقاومة الشعبية المتصاعدة ضد الاحتلال وقطعان المستوطنينالذين تعتبر مقاومتهم بجميع الأشكال النضالية حقًا مشروعًا لشعبنا ومقاومته."

ودعت الجبهة القيادة الرسمية السياسية للسلطة إلى التخلي عن النهج الانتظاري الذي يراهن على الأمريكان، وضرورة البدء في تطبيق مخرجات بكين الأخيرة التي تهدف إلى استعادة الوحدة الوطنية. والدعوة الفورية لاجتما