حزب الشعب لوطن: تصريحات "سموترتيش" الأخيرة حول غزة هي الأكثر فاشية ودموية ويجب لجم عقلية الإبادة

وطن: عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة لتصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشي "بتسلئيل سموترتيش" الداعية لتجويع وإبادة شعبنا في قطاع غزة، واصفاَ إياها بأنها تعبر عن المنظومة الاستعمارية الأكثر فاشية ودموية.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فهمي شاهين لوطن، إن تصريحات الإرهابي الفاشي "سموترتيش"، هي الحقيقة الساطعة لحكومة الحرب واليمين المتطرف وأهدافها، بل هي الحقيقة التي تعبر عن طبيعة كل المنظومة العنصرية والفاشية التي تقود وتدير دولة الاحتلال الصهيوني، وتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا بشراكة أمريكية كاملة.

وأكد شاهين أن هذه المواقف وما تمارسه منظومة الاحتلال على الأرض، دليل إضافي على عمق الانحطاط الاخلاقي وعقلية الإبادة والتطهير العرقي التي تتبناها، وهو ما يشكل خطراَ وتهديداَ جدياَ ليس على سلامة وحقوق شعبنا، بل وعلى أمن وسلامة شعوب المنطقة وسيادة دولها بأكملها، وهو ما يتطلب سرعة لجم هذه العقلية وممارساتها بكل الامكانيات.