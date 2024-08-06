بالمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يشنّ هجوماً على ثكنة "شراغا" في عكا

وطن: شنّت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، استهدفت مقرّ قيادة لواء "غولاني" ومقرّ وحدة "إيغوز 621" في ثكنة "شراغا"، شمالي عكا المحتلة، مصيبةً أهدافها بدقة ومحققةً إصاباتٍ مباشرة.

وجاءت هذه العملية رداً على ‏الاعتداء والاغتيال اللذين نفّذهما الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبا، بحسب ما أعلنت المقاومة في بيانها.

وفي عملية أخرى، نفّذ حزب الله كميناً استهدف ملالةً إسرائيليةً في محيط موقع "رويسات العلم"، بالصواريخ الموجهة.

وأكدت المقاومة تحقيق إصابة مباشرة في الملالة، ما أدى إلى تدميرها، وسقوط طاقمها بين قتيل ومصاب.

وفي التفاصيل التي أوردتها المقاومة، في بيان، فقد تم الاستهداف عند وصول الملالة إلى نقطة المكمن، وذلك بعد رصدها من قبل المجاهدين، ومراقبتهم قوات الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة.

إلى جانب ذلك، استهدفت موقع "المرج"، بقذائف المدفعية، محققةً إصابةً مباشرة.

وأكدت المقاومة أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وكان مصادر صحفية قد أفادت باختراق 3 مسيّرات من لبنان المجال الجوي لفلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت المقاومة مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم"، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة، وتجمعاً للجنود ‌الإسرائيليين قرب موقع "بركة ريشا"، بصواريخ "بركان".

و أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط قتيل في الجليل الغربي، من جراء انفجار مسيّرات.

وأكد الإعلام الإسرائيلي أيضاً إصابة جنديين اثنين في الهجوم الذي نفّذه حزب الله على "شراغا"، مشيراً إلى اشتعال النيران داخل الثكنة، واندلاع حريق في بستان في الجليل الغربي.

كذلك، أعلن مدير مستشفى "نهاريا" الإسرائيلي التعامل مع 7 إصابات، إحداها حرجة.

ودوّت صفارات الإنذار في عكا وعدد من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، بعد الهجوم بالطائرات المسيّرة.

المصدر: "الميادين"