الإغاثة الزراعية تطلق حملة لتنظيف وتعقيم مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة

رام الله – وطن: أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملة مجتمعية ضمن مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش" بتمويل من الاتحاد الأوروبي (PEOPLE) وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع (ACF).

وتشمل هذه الحملة، التي تنفذ في كافة محافظات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام، تزويد مراكز الإيواء بمعدات التنظيف والتعقيم داخل 9 مراكز إيواء للنازحين، بما يخدم 1902 أسرة نازحة بإجمالي 10600 نازح، بهدف تحسين الوضع البيئي والصحي في مراكز الايواء وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في القضاء على مصادر انتشار الحشرات مثل الذباب والبعوض الناقلة للأمراض والتخلص من تجمعات القمامة.

وتأتي هذه الحملة استجابة للوضع البيئي والصحي المتدهور في قطاع غزة، حيث تعاني مراكز الإيواء من نقص في الموارد والمعدات اللازمة للحفاظ على النظافة والصحة العامة. انتشار الحشرات، كالبعوض والذباب، والذي ساهم بشكل كبير في انتشار الأمراض والأوبئة بين النازحين، مما يعرض حياتهم للخطر . لذا، فإن تحسين الظروف الصحية في مراكز الإيواء من خلال هذه الحملة سيساهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، والجلدية، وتحسين جودة الحياة للنازحين، مما يعزز الصحة العامة في مجتمعات النازحين.