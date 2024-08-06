9 شهداء في جنين وطوباس وبيت لحم

وطن: استُشهد 9 مواطنين منذ الليلة الماضية وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، في جنين، وطوباس، وبيت لحم.

ففي مدينة جنين، استُشهد 4 شبان، بقصف للاحتلال.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر إنه وصلت إلى المستشفى جثامين 4 شهداء أشلاءً متناثرة من سكان الحي الشرقي بجنين، بعد منع الاحتلال للطواقم من الوصول إلى موقعي القصف، ولم يتم التعرف سوى إلى ثلاثة منهم وهم: الشهيد أحمد حسام السعدي، وأيهم حسن جبر زكارنة، وخطاب مجد بدوية، إضافة إلى 6 إصابات بشظايا وبالرصاص.

وفي محافظة بيت لحم، استُشهد شاب برصاص قوات الاحتلال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد شاب برصاص الاحتلال، عند حاجز الأنفاق شمال غرب بيت جالا، غرب بيت لحم، بزعم تنفيذه عملية طعن قرب الحاجز.

أما في محافظة طوباس، فقد استُشهد الليلة الماضية 3 شبان في بلدة عقابا شمال المحافظة وطفل في مدينة طوباس، وأصيب 7 آخرون بجروح.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد كل من: أيسر محمد قاسم أبو عرة (36 عاماً)، ونور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، وعميد ياسين غنام (19 عاماً)، والطفل بلال عز الدين صوافطة (14 عاماً).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة عقابا وحاصرت منزلا، كما شرعت في إطلاق الرصاص بشكل كثيف داخل البلدة، ما أدى إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة، والطفل بلال صوافطة (14 عاماً) بعد اقتحام قوات الاحتلال محيط المستشفى التركي في طوباس واستهداف المواطنين.

وباستشهاد المواطنين التسعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 612 مواطنا، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى إصابة أكثر من 5400 آخرين بجروح.