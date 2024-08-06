أفضل 3 اكتتابات عملات ميم ذات إمكاناتٍ للنمو بمقدار 100 ضعف: PEPU وMGMES وWAI

تحققت معظم مكاسب العملات الرقمية الهائلة عن طريق شراء عملةٍ معينةٍ بسعر منخفض. لذلك، يُمثل الشراء خلال فترة الاكتتاب الوقتَ المثاليّ للاستثمار في العملات الرقمية.



لكن مع وجود العديد من العملات في السوق، كيف تختارون الأفضل؟ وفقاً للخبراء، فإن ذروة هوس عملات الميم -أي انفجار قيمة عملات الميم- على الأبواب، ما يعني أن الاستثمار في إحدى عملات الميم التي لا تزال في مرحلة اكتتابها هو الخيار الأفضل.



حالياً، يعتبر خبراء الكريبتو ومجتمع العملات الرقمية ككلّ عملات Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) وThe Meme Games (ذات الرمز MGMES) وWiener AI (ذات الرمز WAI) أفضل 3 عملات ميم ما تزال في مرحلة اكتتابها ويمكنها تحقيق مكاسب تصل إلى 100 ضعف. مع ذلك، فقد حققت عملتا PlayDoge (ذات الرمز PLAY) وShiba Shootout (ذات الرمز SHIBASHOOT) نتائجَ رائعة، فدعونا نرى أيُّ تلك الاكتتابات يستحق الانضمام له.



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مشروع عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU): أحد أفضل الاكتتابات التي يمكنها توفير عوائد رائعة

يُعتبر مشروع Pepe Unchained -النسخة المُحسّنة من بيبي (PEPE)- واحداً من أفضل اكتتابات العملات الرقمية، ومن المتوقّع أن تحقق نتائج باهرة. وبالرغم من أن PEPU مستوحاةٌ من عملة بيبي الأصلية، إلا أن مجتمع عملات الميم يصِفها بأنها "أفضل وأسرع وأقلّ تكلفةً من PEPE".



وتقدم عملة PEPU للمستخدمين "سرعاتٍ ومكاسبَ أفضل دون التخلي عن شعار بيبي المحبوب"، وربّما يكون ذلك سببَ نجاح اكتتابها. كذلك يمكن رهن هذه العملة وكسب "مكافآتٍ ضخمةٍ بلا عناء"، ما زاد من حماس المستثمرين الأوائل الذين تهافتوا على اكتتابها ليتجاوز علامة 6 مليون دولار خلال وقتٍ قياسيّ!

ويعتقد الخبراء أن PEPU قد تحقق مكاسبَ تصل إلى 100 ضعف، لذا احصلوا عليها الآن بسعرها الحالي البالغ 0.0088044$ فقط.



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مشروع The Meme Games (وعملته MGMES): عملة ميم ذات إمكاناتٍ واعدة تستعد لتحقيق انفجاراتٍ سعرية

يدعم مجتمع الكريبتو بحماس عملة ميم ناشئةً أخرى وهي The Meme Games (ذات الرمز MGMES). تتيح لكم MGMES الاستمتاع بألعاب عملات الميم الأولمبية الرسمية لعام 2024 وربح جوائز رائعةٍ بينما تستمتعون باللعب مع شخصيات عملات الميم المفضلة لديكم.



وتتمثل مهمتكم في شراء عملات MGMES واختيار لاعبكم المفضل من بين شخصيات دوجكوين (Dogecoin) وبيبي (Pepe) وDogWifHat وBrett وTurbo. وفي حال فازت الشخصية التي اخترتموها، ستحصلون على مكافأة ضخمةٍ بنسبة 25% من عملات MGMES التي تمتلكونها!



إلى جانب ذلك، هناك فرصة لزيادة مكاسبكم من خلال رهن MGMES لقاء الحصول على عوائد رهنٍ كبيرة مع عملة الميم الجديدة هذه التي يمكنها تحقيق عوائد محتملةٍ تصل إلى 100 ضعف. لذا، انضموا إلى الاكتتاب واحصلوا على عملة MGMES بسعر 0.00905$ فقط!



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مشروع WienerAI (وعملته WAI): أحد أفضل اكتتابات عملات الميم، ومن المتوقع ارتفاع سعرها بمقدار 100 ضعف

وفقاً لتحليل Crypto Boy -أحد أشهر المؤثرين في عالم الكريبتو- هناك عملة ميم جديدةٌ أخرى يُمكنها تحقيق عوائد تصل إلى 100 ضعف وهي Wiener AI (ذات الرمز WAI).



تمنح WAI المستخدمين فرصة كسب مكافآت رهنٍ، لكنَّ الأهم من ذلك هو ما يقدمه روبوت تداول Wiener AI الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المُتقدمة والذي يزوّد المُستخدمين بأدواتٍ فعالةٍ يُمكنها تحسين صفقات الكريبتو بشكلٍ كبير.



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مشروع PlayDoge (وعملته PLAY): عملة ميم من فئة اللعب من أجل الكسب يوشك اكتتابها على الوصول إلى هدفه التمويلي البالغ 6 مليون دولار

على الرغم من أن Pepe Unchained وThe Meme Games وWiener AI تمثل أفضل 3 اكتتاباتٍ لعملات ميم حالياً، إلا أن اكتتاب عملة PlayDoge يحقق نتائج رائعةً أيضاً، فقد جمَع 5.8 مليون دولار في وقتٍ قياسيّ، ويقترب من هدفه البالغ 6 مليون دولار.



ولا يُخفي عشاق عملات الميم إعجابهم بعملة اللعب من أجل الكسب (P2E) هذه لأنها تعيد إحياء مفهوم الحيوانات الأليفة الافتراضية وتُضفي لمسةً عصريةً عليها. فتماماً كما كنتم تهتمون بحيواناتكم الافتراضية في لعبة تاماغوتشي (Tamagotchi)، يُمكنكم الآن الاهتمام بكلب Doge كحيوانكم الافتراضي الجديد.



لكن هذه المرة ستتم مكافأتكم لقاء الاعتناء بهذه الحيوانات، وستحصلون على عملات PLAY عند استكمال جميع المهام بنجاح. ووفقاً لتحليل الخبراء، قد تكون PLAY واحدةً من أكثر عملات الميم نجاحاً هذا الخريف، فاحصلوا عليها قبل انتهاء اكتتابها.



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مشروع Shiba Shootout (وعملته SHIBASHOOT): اكتتاب عملة ميم رائجة أخرى

يُركز مجتمع الكريبتو على اكتتاب عملة ميم رائجةٍ أخرى وهي Shiba Shootout ، وتتفرّد عملة الميم هذه -المستوحاة من الغرب الأمريكي الجامح- بتقديمها بيئةً جذّابةً تمكنكم من الاستمتاع والفوز بجوائز رائعةٍ مع شخصية Marshal Shiba ولعبة The SharpShooters.



ويُمكن للمستخدمين مشاركة تجاربهم المرتبطة بالكريبتو في جلسات سرد القصص المثيرة (Campfire Stories) في بلدة Shiba Gulch الخلابة. علاوةً على ذلك، سيستفيد مالكو عملات SHIBASHOOT أيضاً من مكافآت برنامج الإحالة Posse Rewards فضلاً عن إمكانية رهن عملاتهم ضمن برنامج Cactus Staking وغير ذلك.



قد تكون SHIBASHOOT إحدى أكثر عملات الميم المستوحاة من الكلاب نجاحاً هذا الخريف، لذا احصلوا عليها الآن بسعر 0.0197$ فقط.



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مشروع DogLibre (وعملته DOGL): هل من الحكمة الانضمام إلى اكتتاب عملة الميم هذه أيضاً؟

عملة DOGL هي عملة ميم جديدة أخرى لا تزال في مرحلة الاكتتاب. وأعلن فريق المشروع عن امتلاكه لـ "طموحاتٍ كبيرة"، ويتساءل مستخدمو الكريبتو عمّا إذا كانت هذه الطموحات ستتحقق بالفعل، وما إذا كان من الحكمة الانضمام إلى اكتتابها.



ويتوقع خبراء الكريبتو أن يصل سعر DogLibre خلال 2024 إلى حوالي 0.0000011$ في أفضل الأحوال، كما يوجد احتمالٌ بأن ينخفض سعرها إلى حوالي 0.0000005$.



بالتالي، لا يمكن تصنيف اكتتاب DogLibre بين أفضل اكتتابات عملات الميم، بالرغم من أنّها تبدو مثيرةً للاهتمام.



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خاتمة

مع اقتراب ذروة موجة هوس عملات الميم، يزداد اهتمام المستثمرين بالانضمام إلى أفضل اكتتابات عملات الميم التي يمكنها الارتفاع بشكلٍ كبير. وتُعتبر عملات Pepe Unchained وThe Meme Games وWiener AI بلا شك أشهر 3 اكتتاباتٍ لعملات ميم مستعدة للنموّ بمقدار 100 ضعف.

أيضاً تبدو كلٌّ من PlayDoge وShiba Shootout خيارين رائعين بفضل ميزاتهما الرائعة وتوقعات أسعارهما الإيجابية.