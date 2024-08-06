تشييع جثامين 3 شهداء في بلدة عقابا بمحافظة طوباس

وطن: شيَّع المواطنون في محافظة طوباس، اليوم الثلاثاء، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس إلى مسقط رأس الشهداء في بلدة عقابا، حيث تم إلقاء نظرة الوداع عليهم ومواراتهم الثرى.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جابت جنازة الشهداء شوارع مدينة طوباس وبلدة عقابا.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية بلدة عقابا وحاصرت منزلا، كما شرعت بإطلاق الرصاص بشكل كثيف داخل البلدة ما أدى إلى ارتفاء كل من: أيسر محمد قاسم أبو عرة (36 عاماً)، ونور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، وعميد ياسين غنام (19عاماً)، إضافة إلى استشهاد الطفل بلال عز الدين صوافطة (14عاماً)؛ بعد اقتحام قوات الاحتلال محيط المستشفى التركي في طوباس واستهداف المواطنين، حيث سيشيع جثمان الطفل الشهيد في طوباس بعد صلاة الظهر.