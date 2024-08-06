اكتتاب عملة Pepe Unchained يجمع 6 مليون دولار لتطوير بلوكتشين طبقة ثانية تخصّه

يمتلئ قطاع الكريبتو بعملات الميم التي لا تقدم أي استخداماتٍ وظيفية، غير أن هناك مشروعاً يتطلع للتميز.



فقد جمع اكتتاب عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU) أكثر من 6 مليون دولار حتى الآن، ويُسيطر الحماس على المستثمرين لمعرفة ما إذا كان حل الطبقة الثانية الخاص بها سيتمكن من إحداث ثورة تُغيّر قطاع عملات الميم إلى الأبد.

مشروع Pepe Unchained: عملة ميم تبني حل الطبقة الثانية الخاص بها

لا يمكن النظر إلى Pepe Unchained على أنها عملة ميم عادية، فهي تتمتع ببعض التقنيات الرائعة إلى جانب ارتباطها بالصورة الطريفة للضفدع الشهير بيبي (Pepe the Frog).

ويهدف مطوّرو العملة إلى إنشاء بلوكتشين من الطبقة الثانية على إيثيريوم (Ethereum) مُخصّصةٍ لعملات الميم.

فلنفترض أن بلوكتشين إيثيريوم هي طريقٌ واسعٌ مزدحمٌ باستمرار، ستلعب Pepe Unchained دور طريقٍ أضيق وأسرع، بحيث تقلل من الازدحام وتزيد سرعة معاملات عملات الميم، ما يعني رسوماً أقلَّ وتجربة تداول أكثرَ سلاسةً بشكلٍ عام.



على سبيل المثال، يُمكنكم استخدام شبكة Pepe Unchained لمبادلة دوجكوين (DOGE) مُقابل PEPU -العملة الأساسية لـ Pepe Unchained- بدلاً من دفع رسوم الغاز (رسوم المعاملات) المرتفعة على إيثيريوم.

ستُمكنكم بلوكتشين Pepe Unchained من تنفيذ نفس الصفقة خلال ثوانٍ وبتكلفةٍ لا تتجاوز جزءاً صغيراً من تكلفتها على إيثيريوم.

وتذكُرُ الورقة البيضاء لـ Pepe Unchained أن حل الطبقة الثانية سيكون أسرَع بمقدار 100 مرة من بلوكتشين إيثيريوم. ورغم جرأة هذا الادعاء، إلا أنه أثار حماس المستثمرين كما يتضح من حصيلة اكتتاب Pepe Unchained.

اكتتاب Pepe Unchained يكتسب زخماً ويصل إلى هدفه التمويلي البالغ 6 مليون دولار

خلال عطلة نهاية الأسبوع، جمع اكتتاب Pepe Unchained 6 مليون دولار، ما يدل على أن المجتمع يأخذ طموحات فريق التطوير على محمل الجد.

يُشار هنا إلى أن المشروع يحظى برواج كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد وصل عدد متابعي حساب Pepe Unchained على منصة X (تويتر سابقاً) إلى حوالي 9,000 متابع، بينما تمتلك قناته الرسمية على تيليجرام ما يقرُبُ من 4,100 عضو.



ويُذكر أن جزءاً كبيراً من الضجّة المُحِيطة بالمشروع يعود إلى طريقة تنظيم الاكتتاب، ويمكنكم حالياً شراء عملة PEPU بسعرٍ مُخفّض يبلغ 0.0088044$، علماً بأن هذه الفرصة ستنتهي قريباً.

ونظراً لأن الاكتتاب يتكوّن من عدة مراحل، فإن سعر العملة يرتفع بمرور الوقت، ما يعني عوائد أكبر للمستثمرين الأوائل.

تثير خطط Pepe Unchained المستقبلية أيضاً اهتمام المستثمرين، إذ تتضمّن خارطة طريقه إدراج العملة في منصات التداول اللامركزية (DEXs) -واحتمال إدراجها في منصات التداول المركزية (CEXs)- في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.



كذلك تم تخصيص 10% من إجمالي معروض عملة PEPU لتوفير السيولة لعمليات الإدراج، و20% أخرى للتسويق، ما يعني أننا سنرى حملات تسويقٍ شيقةً في المستقبل.

ميزات الأمان والرهن ودعم المؤثرين يرفع الطلب على عملات PEPU

تجدر الإشارة إلى أن Pepe Unchained تدعم وعودها بأفعالٍ حقيقية؛ فعلى سبيل المثال، خضع العقد الذكيّ الخاص بالعملة للتدقيق من قِبل شركتين معروفتين هما Coinsult وSolidProof. وعليه، فإن النهج الذي يتبعه المشروع يدل على التزامه بالأمان، وهو أمرٌ نادرٌ في عالم عملات الميم.

أيضاً، تجذب ميزة الرهن المزدوج التي تقدمها Pepe Unchained انتباه الكثيرين، إذ سيتمكن المستثمرون من رهن عملات PEPU لكسب مكافآتٍ تُقدّر نسبتها بـ 312% سنوياً.



علاوةً على ذلك، سيتم توزيع مكافآت الرهن وفق نظام فريد من نوعه، وسيتم منح ما يناهز 608 عملة PEPU مقابل كل كتلة إيثيريوم يتم تعدينها على مدار عامين. ويهدف هذا النموذج لمكافأة كلٍّ من راهني العملة على المدى القصير ومالكيها على المدى الطويل، وقد لاحظ مؤثرو الكريبتو مزايا الرهن هذه.

فقد نوّه Crypto Gains -المشهور بتحليلاته الخاصّة بالمشاريع في مراحلها المبكرة- بمزايا مشروع Pepe Unchained، بينما أشارت 99Bitcoins -القناة الشهيرة على يوتيوب- إلى أن PEPU "تمتلك ما يؤهلها لتصدّر مكاسب السوق الصاعدة"؛ وقد أدت هاتان التوصيتان إلى زيادة شهرة Pepe Unchained.

لذلك، تبدو Pepe Unchained منافساً قوياً قادراً على تحقيق نموّ قوي في الأشهر المقبلة. ومع تقدم اكتتابها، ينتظر الجميع معرفة ما إذا كان مشروع عملة ميم حل الطبقة الثانية سيتمكن من الوفاء بوعوده.



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