أفضل عملات الميم الجديرة بالشراء لتحقيق مكاسب قد تصل إلى 100 ضعفٍ في النصف الثاني من عام 2024

عرض موجز

يتواصل إطلاق عملات ميم جديدة باستخداماتٍ وظيفيةٍ وميزاتٍ مُبتكَرة، حيث أطلق مشروع Pepe Unchained (وعملته PEPU) بلوكتشين طبقةٍ ثانيةٍ (layer-2) خاصّةٍ به، ويوفر مشروع WienerAI (وعملته WAI) أدوات تداولٍ تعمل بالذكاء الاصطناعي (AI). كما أطلق مشروع The Meme Games (وعملته MGMES) اكتتاب عملة لعبته التي تحمل شعار أولمبياد 2024. تسعى هذه العملات الجديدة للتفوّق على عملات الميم الراسخة -مثل دوجكوين (Dogecoin-DOGE)- بالاعتماد على قيمتها الوظيفية.



ونمرّ حالياً بموسم آخر لعملات الميم، ومن المرجّح أن تشهد أفضل هذه العملات أداءً متميزاً. لكنْ ورغم رواج عملات الميم الراسخة، لا يتوقف المستثمرون المحنكون عندها، بل يتطلعون إلى عملات ميم جديدة ذات قيمةٍ سوقيةٍ أوليةٍ منخفضةٍ واستخداماتٍ وظيفيةٍ جذابةٍ يمكنها منافسة عملات الميم التي ارتفعت قيمتها بشكلٍ كبير أصلاً، مثل دوجكوين وبيبي (Pepe-PEPE).

جاذبية عملات الميم الجديدة تكمن في استخداماتها الوظيفية

على سبيل المثال، توفر عملة الميم الجديدة الرائجة Pepe Unchained استخداماتٍ وظيفيةً خلافاً لعملة بيبي الأصلية، حيث يعتزم المشروع إطلاق حل طبقة ثانية لعملات الميم.



كما يوفر مشروع WienerAI روبوت تداول يعمل بالذكاء الاصطناعي مع عملة الميم الخاصة به والتي تستفيد من رواج عملات الميم، وقد جمع اكتتابها أكثر من 7.5 مليون دولار حتى الآن.



إليكم فيما يلي عرضاً تفصيلياً لأفضل عملات الميم الجديرة بالاستثمار الآن:

1. عملة The Meme Games (ذات الرمز MGMES): عملة بديلة جديرة بالشراء خلال أولمبياد باريس

يتواصل الحماس حول أولمبياد 2024، وتم إطلاق عملة ميم جديدة في قطاع العملات الرقمية للاحتفاء بهذا الحدث، حيث يقدم مشروعها لعبةً تتنافس فيها خمس شخصيات عملات ميم شهيرة ضمن سباق جري لمسافة 169 متراً؛ ويمكن المراهنة على الشخصية الرابحة لكسب نسبة 25% من عملات MGMES التي تم شراؤها خلال الاكتتاب. وهذه الشخصيات هي شخصيات عملات دوجكوين وبيبي وDogwifhat وBrett وTurbo؛ وكلٌّ منها يمثل دولةً مختلفةً في لعبةٍ تنافسية. يتم إجراء الاكتتاب بالتوازي مع أولمبياد 2024 وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرّر إغلاقه في 8 أيلول/سبتمبر من العام الحالي، 2024.





كيف يمكنكم المشاركة في احتفالية عملات الميم؟

يمكن للمستثمرين شراء عملات MGMES ضمن اكتتابها المستمرّ للانضمام للمسابقة، ويدعم هذا الاكتتاب المحافظ المتوافقة مع بلوكتشين إيثيريوم ويقبل العملات الرقمية الرائجة أمثال ETH وبينانس (Binance-BNB) وتيثر (Tether-USDT). وفور إتمام عملية الشراء، يمكن للمستثمرين اختيار شخصية عملة ميم كي تمثلهم في اللعبة، وستقوم البلوكتشين بتحديد الفائزين عشوائياً.



وفي حال فوز الشخصية التي راهن المستثمرون عليها، سيتم منحهم مكافأةً بنسبة 25% من العملات التي قاموا بشرائها خلال الاكتتاب، ولا يوجد حدٌّ أدنى للشراء من أجل الانضمام للمنافسة. ويمكن للمستثمرين زيادة فرص الفوز من خلال إتمام عدة عمليات شراء لعملات MGMES، الأمر الذي يوفر لهم عدة نقاط دخولٍ للمسابقة، علماً أنه لا يوجد حدٌّ أقصى أيضاً لعدد المشاركات. وقد حققت هذه العملة رَواجاً كبيراً بفضل نهج المكافآت في اللعبة، لكنَّ هناك أيضاً طريقةً أخرى لكسب الدخل عبرَ منصة المشروع.



ميزة رهن عملة MGMES تضمن نموّ المجتمع بشكل كبير

تم رصد 38% من المعروض الإجمالي البالغ 2.024 مليار عملة MGMES لمرحلة الاكتتاب، كما تم تخصيص 9.3% لمكافأة الرابحين في اللعبة و10% لمكافآت الرهن، وتم رصد باقي العملات لتمويل المشروع وتوفير السيولة وجهود التسويق؛ وتدعم هذه البيانات الاقتصادية القوية استمرار المشروع على المدى الطويل.



خلال مرحلة الاكتتاب، يمكن للمستثمرين رهن عملات MGMES -تلك التي تم شراؤها ضمن الاكتتاب والتي تم كسبُها خلال اللعبة- على موقع المشروع، علماً بأن نسبة عوائد الرهن السنوية فاقت 3,000%، لكنّها ستنخفض بازدياد عدد العملات في مجمّع الرهن.

يجدر بالمستثمرين التحرك بسرعةٍ لشراء العملة بسعر منخفض ضمن الاكتتاب والاستفادة من عوائد الرهن السنوية المرتفعة. ويُشار إلى أنه تم تدقيق أمان العقد الذكي للعملة من قبل فريقي Coinsult وSolidproof، ومن المقرّر إطلاق عملة MGMES على منصات التداول اللامركزية في 10 أيلول/سبتمبر القادم.



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2. عملة WienerAI (ذات الرمز WAI): عملة ميم تقدم روبوت تداول يدعمه الذكاء الاصطناعي

العملة التالية في قائمتنا لأفضل عملات الميم الجديرة بالشراء في النصف الثاني من عام 2024 هي WienerAI التي تحمل شعار الكلاب؛ فرغم أن معظم عملات الميم الرائدة تحمل هذا الشعار، لاقت عملة WAI رواجاً كبيراً لسبب وجيه، فهي ليست مجرّد عملة ميم عادية، بل تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التداول.

يمكنكم استخدام روبوت WienerAI بسهولةٍ تامةٍ، ولا يتعين عليكم سوى كتابة سؤالٍ ليبدأ روبوت التداول بالعمل، ويوفر لكم خلال ثوانٍ كافة المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار استثماريّ مدروس.



ويُسهّل هذا الروبوت للمتداولين التحرّك في سوق الكريبتو الذي يصعب التنبؤ به، ولذلك حظيت هذه العملة بضجّةٍ كبيرة بفضل استخداماتها الوظيفية وشكل شخصيتها اللطيف والمبتكر، كما يتسم روبوت التداول بقدراتٍ تنبؤيةٍ وتحليليةٍ تُساعد المتداولين على دخول سوق الكريبتو بغضّ النظر عن مستوى خبرتهم.

وعليه، فإن عملة WAI تُعَد إحدى أهم العملات الرقمية هذا العام.

اكتتاب عملة الميم الرائجة WAI جمع 9 مليون دولار

نجح اكتتاب عملة WAI بجمع 9 مليون دولار، ما جذب اهتمام مؤثرين بارزين مثل Clinix Crypto الذي يتجاوز عدد متابعيه 65,000 مستخدم.

ورغم انتهاء مرحلة الاكتتاب، ما تزال هناك نافذةٌ صغيرةٌ لشراء العملة بسعر الإطلاق قبل إدراجها في منصات التداول، وقد ساهم انخفاض سعر العملة خلال الاكتتاب وتوفير عوائد رهنٍ سنويةٍ بنجاح هذا الاكتتاب، كما تم رهن أكثر من 6.9 مليار عملة، ما يزيد من جاذبية الاستثمار المبكر في هذا المشروع.



يبلغ سعر عملة WAI حالياً 0.00075$، ويمكنكم شراؤها باستخدام عملات إيثيريوم (ETH) أو تيثر (Tether-USDT) أو بينانس (Binance-BNB).



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3. عملة Pepe Unchained (ذات الرمز PEPU): أفضل عملة ميم تقدم حل طبقة ثانية خاصاً بها في عام 2024

عملة Pepe Unchained هي إحدى أهم عملات الميم في عام 2024، وتتميز عن عملات الميم التي تفتقر للاستخدامات الوظيفية بفضل حل الطبقة الثانية الفريد الخاص بها، ورغم وجود عملات ميم أخرى مبنيةٍ على حلول طبقة ثانية، إلا أن PEPU هي العملة الأساسية لبلوكتشين طبقة ثانية تدّعي أنها تتفوّق على شبكات بلوكتشين الطبقة الأولى من حيث الكفاءة ورسوم المعاملات.

ويسعى هذا المشروع لتخفيف تأثير مشاكل قابلية توسع شبكات البلوكتشين الرئيسية -مثل إيثيريوم- حيث تتفاقم هذه المشاكل خلال فترات الذروة، ما يتسبّب باختناق الشبكة وزيادة رسوم المعاملات. لذا، يحتاج السوق إلى شبكة بلوكتشين أخفَّ ثقلاً لتوفير تجربة تداول سلسةٍ، ويَعِد مشروع Pepe Unchained بتحقيق ذلك، وقد جمع اكتتاب عملة PEPU أكثر من 6 ملايين دولار ويحظى بدعم مجتمع سريع النموّ.



النموّ السريع لمجتمع عملة PEPU يبشر بامكانية ارتفاع سعرها بشكلٍ كبير

جذب مشروع Pepe Unchained حوالي 7,000 متابع على تويتر وضم 3,000 عضو على تيليجرام في وقت قصير.

كما يوفر هذا المشروع حوافز جذابةً للمستثمرين الأوائل عبر نظام الرهن الخاص به، حيث يقدم حالياً مكافآت رهنٍ سخيةً لكنّ نسبتها ستنخفض بازدياد عدد المشاركين في الاكتتاب؛ وجذبت عملة PEPU الأنظار بفضل حل الطبقة الثانية، وقد تم تدقيق العقد الذكي للعملة دون وجود أي مشاكل تُذكر. بالإضافة لذلك، يتميز هذا المشروع بإمكاناتٍ تؤهله للاستمرار مدةً طويلةً، كما ساعد استخدام اسم بيبي في زيادة رواج اكتتاب عملته.



يُشار إلى أن سعر عملة PEPE ارتفع بنسبة 20,000% تقريباً منذ نيسان/أبريل عام 2023، لذا يمكننا القول إنه لم يعد أمامها متّسعٌ كبيرٌ للنموّ بعد تخطي قيمتها السوقية علامة 5 مليارات دولار، ما دفع مستثمريها للتحوّل نحو عملات ميم جديدة -مثل PEPU- لتحقيق مكاسبَ مُضاعفة.

أخيراً، يمكنكم شراء عملة PEPU ضمن اكتتابها باستخدام عملات ETH أو USDT أو BNB أو بالفيزا والماستر كارد.



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