إصابة مجندة للاحتلال بعملية طعن جنوب القدس واستشهاد المنفذ

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن مجندة، أصيبت بجروح، في عملية طعن نفذها شاب، على حاجز النفق الواقع جنوب القدس المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، أطلقت النار على الشاب بشكل مباشر، واستشهد على الفور، عقب مهاجمته المجندة.

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واظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على الشاب، وقال شهود عيان ان جنود الاحتلال قاموا بإعدامه عبر تكرار إطلاق النار عليه، وعدم الاكتفاء بإصابته.

ولفتت مواقع عبرية، إلى أنه جرى نقل المجندة المصابة، إلى مستشفى هداسا عين كارم، وتبلغ من العمر 20 عاما، فيما طوقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل، واستقدمت تعزيزات إلى المكان، وقامت بتعطيل مرور الفلسطينيين في المكان.