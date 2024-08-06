اكتتاب The Meme Games يجمع أكثر من 150,000$ قبل إنطلاق أولمبياد باريس

نجح اكتتاب عملة الميم The Meme Games (ذات الرمز MGMES) التي تحمل شعار الألعاب الأولمبية بجمع أكثر من 150,000$ في أسبوعه الأول، محققاً هدفاً طموحاً قبل 8 أيام من انطلاق أولمبياد باريس.



ويقدم المشروع للمستخدمين فرصة المراهنة على شخصيات عملات الميم المفضّلة لديهم في بيئةٍ افتراضيةٍ جذابةٍ وتنافسيةٍ لكسب مكافآتٍ بعملة MGMES في حال فوز الشخصية التي قاموا باختيارها، حيث يُمكن للاعبين كسبُ ما يصل إلى 25% من عملات MGMES التي تم شراؤها والمراهنة عليها، ليقدم بذلك المشروع بديلاً مثيراً لمكافآت المجتمع التقليدية؛ ويجدر بالمستثمرين ألا يفوّتوا هذه الفرصة للانضمام إلى مشروع عملة الميم الأكثر رواجاً هذا الصيف.

مراهنات ألعاب أولمبيةٍ على أداء شخصيات دوج وبيبي وسواها من شخصيات عملات الميم الرائدة

تحاكي The Meme Games فعاليات الأولمبياد التي يجتمع فيها الرياضيون للتنافس في سلسلة فعالياتٍ يُتابعها الناس حول العالم. وبدلاً من جمع الرياضيين العالميين، تجمع لعبة The Meme Games شخصيات عملات ميم رائدة -من أمثال دوج (Doge) وبيبي (Pepe) وDogWifHat وBrett وTurbo في سباق جري لمسافة 169 متراً ضمن مضمارٍ وملعب افتراضيين.



وأثارت هذه اللعبة حماس المستثمرين ومحبي عملات الميم بفضل تمكّن مالكي عملة MGMES من المراهنة على شخصيات عملات الميم التي ستفوز بالسباق، وسيحصل أصحاب الرهانات الرابحة على مكافأة نسبتُها 25% من عملات MGMES التي قاموا بشرائها.



عوائد الرهن السخية تجذب مستثمري عملات الميم لاكتتاب عملة The Meme Games

رغم إسهام المراهنات والمكافآت في النجاح المبكر لاكتتاب عملة The Meme Games، غير أن مكافآت الرهن التي يتم تقديمها للمستثمرين الأوائل لا تقل أهميةً عنها، حيث يمكن للمستثمرين ممّن يقومون بشراء العملة ورهنها خلال الاكتتاب كسبُ عوائد رهنٍ سنويةٍ نسبتها 2,064%، وهي نسبةٌ كبيرةٌ قد تضمن للمستثمرين أرباحاً لافتةً لدى إدراج عملة MGMES في منصات التداول.



وقد تم بالفعل رهن أكثر من 4.9 مليون عملة MGMES، ما يعكس حماس المستثمرين الأوائل حول هذه المكافآت؛ كما توفر العملات المرهونة إمكانية كسب عوائد من الزيادات السعرية خلال اكتتاب عملة MGMES التي يتم بيعها حالياً بسعر منخفض قدره 0.009$.



محللو الكريبتو يرجّحون ارتفاع سعر عملة The Meme Games بشكلٍ كبير عند إطلاقها رسمياً

من المقرر إدراج عملة The Meme Games في منصات التداول اللامركزية في 10 أيلول/سبتمبر، ويُرجَّح أن تكون إحدى أنجح عمليات الإدراج لعملات الميم هذا العام.



ولا يفصلنا سوى 48 ساعةً عن الزيادة السعرية القادمة ضمن اكتتاب عملة MGMES، لذا يجدر بكم التحرك بسرعةٍ لشرائها بأفضل سعر ممكن والمراهنة على شخصية عملة الميم المفضّلة لديكم.



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