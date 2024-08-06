الاحتلال يهدم منزلًا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي البستان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

ويعود المنزل للمواطن محمد عبد عودة، ومكون من غرفتين مساحتهما 80 مترا، ويأوي عائلته المكونة من 5 أطفال وزوجته، وهو واحد من من مئات المنازل المهددة بالهدم من أجل إقامة حدائق توراتية للمستعمرين.

وقالت محافظة القدس في تقريرها الصادر مطلع الشهر الجاري عن عمليات الهدم والإخطارات خلال شهر تموز الماضي إنه بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (76) عملية هدم، منها (10 عمليات هدم ذاتي قسري) و(62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

وسلمت سلطات الاحتلال أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس، إذ سلّم الاحتلال إخطارات هدم في منطقة باب العامود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.