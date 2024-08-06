حزب الله يستهدف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في "أفيفيم"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الثلاثاء، استهدافها مبنىً يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "أفيفيم"، شمالي فلسطين المحتلة، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة، في بيان، أنّ هذه العملية تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى الجنوبية اللبنانية والمنازل الآمنة، ودعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

وفي كيان الاحتلال، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ صاروخاً مضاداً للدروع استهدف منزلاً في "أفيفيم"، وتسبّب بأضرار في المكان.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى دوي صفارات الإنذار "كرم بن زمر" في الشمال.

وأمس الإثنين، نفّذ حزب الله عدة عمليات ضدّ جيش الاحتلال في شمالي فلسطين المحتلة، حيث استهدف موقع "المالكية" بمسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت أهدافها بدقة.

واستهدف أيضاً ثكنات "راميم" و"زرعيت" و"زبدين" بقذائف المدفعية، موقع "رأس الناقورة" البحري بالقذائف المدفعية الثقيلة، ومرابض المدفعية في "خربة ماعر" بالأسلحة الصاروخية.

ورداً على اعتداءات الاحتلال والاغتيالات التي نفّذها في بلدات البازورية ودير سريان وحولا وميس الجبل، شنّت المقاومة هجومين جويين بسربين من المسيّرات الانقضاضية على مقرّ قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة "إيليت" وقاعدة "جبل نيريا"، مستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ال‏ضباط والجنود في كل منهما.

المصدر: الميادين