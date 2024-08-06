استشهاد الشاب أحمد السعدي .. طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مركبتين في الحي الشرقي في جنين

رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء استشهاد الشاب أحمد حسام الدين كامل السعدي (١٨ عاماً) جراء قصف الاحتلال في جنين.

وقالت مصادر محلية ان طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة في الحي الشرقي في مدينة، استشهد على إثرها الشاب السعدي.

ولفتت المصادر ان مسيرة قصفت مركبة ثانية في الحي الشرقي في مدينة جنين.

وقال الهلال الأحمر انه تبلغ بقصف اخر لسيارة في الحي الشرقي، وقوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى الموقع جاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

واضاف ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الموقع المستهدف في الحي الشرقي في جنين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال ان طائرات سلاح الجو استهدفت في غارتيْن منفصلتيْن مقاومين في منطقة جنين.