"كهرباء القدس" تطور شبكتها في منطقة شيوخ العروب ببيت لحم في إطار سعيها لرفع جودة الخدمات للمشتركين

وطن: في إطار جهودها لتطوير وتوسيع خدماتها انتهت شركة كهرباء محافظة القدس من تركيب وتشغيل محول جديد في منطقة شيوخ العروب في اقصى جنوب محافظة بيت لحم.

وقامت طواقم الشركة بتركيب المحول وتشغيله في إطار الخطط لتطوير وتحسين القدرات لتكون قادرة على استيعاب الاحتياج لكل منطقة حيث تعتمد الشركة أنظمة تقنية عالية تظهر حاجة مختلف المناطق للتيار الكهربائي وبالتالي وضع الرؤية وفق الأولويات للاحتياج بما يساهم بتعزيز وتحسين مستوى الخدمات للمشتركين الحاليين والقدرة على استيعاب مزيد من المشتركين الجدد.

وفي هذا الإطار قال المهندس رأفت السراحين مدير المشاريع في فرع شركة كهرباء محافظة القدس في بيت لحم ان المشروع يأتي من ضمن رؤية وخطط وبرامج ادارة الشركة لتطوير الخدمات للمواطنين في كافة مناطق الامتياز .

وأوضح السراحين ان هذه الخطط تأخذ دوما بالحسبان زيادة عدد السكان في مناطق الامتياز وبالتالي زيادة الطلبات على الربط بالتيار الكهربائي من جهة ومعالجة الضعف في الخدمات للمشتركين الحاليين ان وجدت موضحا ان تركيب المحول الجديد في منطقة شيوخ العروب يهدف الى تقوية البنية التحتية للشركة وتقوية الفولتية والجهد.

وأضاف السراحين ان المحول الجديد بقدرة 250 KVA حيث سيساهم بتقوية الفولتية موضحا ان تكلفة مشروع شيوخ العروب تتراوح ما بين 700 الى 800 ألف شاقل وهي تكلفة كبيرة مشيرا الى انه تم وضع الخطط منذ سنتين بناء على الدراسة الفنية التي تمت بفعل رصد أنظمة الشركة الذكية الاحتياج لتطوير شبكة الكهرباء بهذه المنطقة.

بدورها قالت المهندسة ديانا بنورة مهندسة الأنظمة الذكية في شركة كهرباء القدس ان تنفيذ مشروع تركيب محول وتطوير شبكة الكهرباء في منطقة شيوخ العروب جاء بناء على أنظمة التحليل والقراءة عن بعد التي تساعد على تحليل الشبكة اين نقاط القوة ونقاط الضعف وأين يمكن ان تطور وأين تستطيع استيعاب خدمات أكثر وتحسين الشبكة والمحافظة على مستوى خدمة أفضل للمشتركين.

من جهتهم عبر مجلس قروي شيوخ العروب والمواطنين عن شكره لجهود الشبكة حيث قال إبراهيم حلايقة رئيس المجلس القروي ان هذا التطوير جاء بشكل سريع استجابة لمطالب المجلس من اجل تطوير الخدمات وتوسيعها بالمنطقة مقدما شكره الكبير لإدارة وطواقم الشركة على جهودهم.