شركة كهرباء القدس تعلن انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من محافظة بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا يوم غدٍ الأربعاء، عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم: أجزاء من بيت جالا وتشمل خلف الجمعية العربية، ودير كريمزان والمنطقة المحيطة، ومنطقة الولجة كاملةً.

وتعتذر الشركة عن هذا الإجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.