الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة على محافظات الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدتي السموع ويطا جنوب الخليل، وثلاثة آخرين من بيت لحم، وشابًا جريحًا من بلدة كفر دان غرب جنين.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وبراء موسى خلايلة من بلدة السموع، ومن بلدة يطا اعتقلت خلدون مصطفى شريتح؛ بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

ومن بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الطفل امير محمد الحنش (16 عامًا)، ومدحت ابراهيم الحنش (38 عامًا) من مدينة بيت ساحور، ويوسف عمر أبو عمر من مخيم الدهيشة جنوبًا؛ بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح إسلام أيمن راجح عابد؛ بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.