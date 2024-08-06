طهران تطلب أسلحة نوعية من موسكو "استعدادا للحرب"

وطن: نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين أن طهران طلبت من روسيا أنظمة دفاع جوي متطورة استعدادا لحرب محتملة مع دولة الاحتلال.

وقال المسؤولون إن روسيا بدأت فعلا تسليم إيران أجهزة رادار متقدمة ومعدات دفاع جوي.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إلى طهران لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وتأتي الزيارة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قبل أيام في العاصمة الإيرانية طهران.

وبدورها، عززت دولة الاحتلال حالة التأهب إلى أقصى درجة تحسبا لرد من إيران.

وتصاعدت التوقعات بأن تشن إيران ضرباتها الانتقامية ضد "إسرائيل" في الساعات المقبلة ردا على اغتيال هنية.

المصدر : نيويورك تايمز