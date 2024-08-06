3 شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي على عدة بلدات جنوب لبنان

وطن: استشهد 3 مواطنين لبنانيين في تجدد قصف الاحتلال الاسرائيلي مساء الاثنين وفجر اليوم الثلاثاء، على عدة بلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر لبنانية، استشهاد ثلاثة أشخاص أحدهم مسعف في "كشافة الرسالة" الإسلامية في قصف إسرائيلي على بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، وآخر استهدف دراجة نارية في بلدة عبا قضاء النبطية،

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات ميس الجبل، وحولا، وطلوسة، وبني حيان، وكفر حمام والوزاني تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي وخرق جدار الصوت وصولاً للعاصمة بيروت.