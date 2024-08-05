محدث| إصابات برصاص الاحتلال في عقابا شمال طوباس

وطن: أصيب خمسة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي، وشاب بشظية رصاص حي في العين، وجرى نقلهم إلى المستشفى التركي الحكومي في طوباس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان.

وأفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة في البداية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تتبعها آليات الاحتلال العسكرية.