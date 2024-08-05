طوفان الأقصى" في اليوم الـ 305.. عمليات للمقاومة في رفح وخان يونس والاحتلال يقرّ بـ"حدث قاسٍ"

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ305، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

مع تواصل حرب الابادة على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة باستشهاد 40 فلسطينيا وإصابة 71 آخرين في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال يوم واحد، وسط تواصل القصف على أنحاء القطاع كافة.

وعبر معبر كرم أبو سالم، سلّمت قوات الاحتلال الصليب الأحمر جثامين 84 شهيدا مجهولي الهوية،.

ميدانيا، أعلنت كتائب القسام تفجيرها عبوتين في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة زلاطة شرقي رفح إلى جانب اشتباكها مع قوة راجلة من 9 جنود من نقطة الصفر شرقي خان يونس، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث قاسٍ تعرّض له جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي قطاع غزة.

وفي التفاصيل التي أوردها الإعلام الإسرائيلي، أُصيب في الحادث 7 جنود من جراء تفجير عبوة في رفح، منهم جنديان أُصيبا بجروحٍ خطرة جداً، و4 آخرون بجروح خطرة، بينما أُصيب جندي بجروح متوسطة.

بالتوازي مع ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 15 صاروخاً في اتجاه غلاف غزة.

ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ المقاومة في قطاع غزة تمكّنت من إطلاق نحو 60 صاروخاً، خلال الأيام الـ4 الماضية، نحو غلاف غزة، وعلى مسافات متوسطة، أما الوابل الأخير من الصواريخ فانطلق من خان يونس، التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع فقط.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ305: