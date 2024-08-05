كمالا هاريس الصوت العربي وتحدي اختيار النائب

كتب: هاني قرعان:

خلال مقابلة مع إحدى محطات التلفزة الاميركية مؤخراً، قال المرشح الجمهوري دونالد طرامب، في معرض رده على سؤال حول اختيار المرشحة كمالا هاريس نائبها ، بأنها غالباً سوف تختار حاكم ولاية بنسلڤانيا ، الديمقراطي جوش شابيرو. وأضاف طرامب بأن هاريس في وضع صعب ، في حال إختارت شابيرو اليهودي على حد تعبيره لأنها سوف تغضب ناخبيها الفلسطينيين ..

لعل طرامب أصاب الحقيقة في جانب ، وابتعد عنها في جانب آخر ، الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة ، بالإضافة إلى مجموع القوى التقدمية في الحزب الديمقراطي ، لا تريد جوش شابيرو، ولكن ليس بسبب ديانته ، وإنما لأنه يحسب على الجناح المحافظ للحزب، وله تصريحات قديمة وجديدة معادية للفلسطينيين، آخرها كان التهجم على الحركة الطلابية الأميركية المساندة للفلسطينيين. كما أن له مواقف أغضبت الاتحادات العمالية لاسيما عمال صناعة السيارات.

لكن لماذا يكتسب اختيار نائب الرئيس أهمية كبيرة في هذه الانتخابات بالذات؟ ولماذا يعتقد طرامب بأن صوت ناخب الجالية العربية والمسلمة مهم للمرشحة كمالا هاريس؟

لكي نجيب على هذه الاسئلة ، لا بد من شرح مبسط لآلية الانتخابات الرئاسية الأميركية. والتي تختلف عن غيرها من دول العالم.

الناخبون الأميركيون يصوتون مباشرةً لمرشحهم الرئاسي ، ولكن أصواتهم لا تحتسب بطريقة فردية، حيث تحتسب أصوات الناخبين في كل ولاية على حدة ، المرشح الفائز بأغلبية الأصوات في كل ولاية ، يحصل على كل أصوات الناخبين الكبار ، على سبيل المثال عدد الناخبين الكبار في ولاية مثل كاليفورنيا يبلغ خمسة وخمسين ناخباً ، إذا فاز أحد المرشحين بنسبة ٥١٪؜ من الأصوات فإنه يحصل على الخمسة وخمسين ناخباً كبيراً ولا شئ لمنافسه وهكذا.

ويحصل كثيراً في الانتخابات الرئاسية الاميركية ، أن يحصل الخاسر على عدد أكبر من أصوات الشعب ، والفائز على عدد أقل ، لكنه بالمقابل يكون قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين الكبار، كما حصل في المنافسة بين آل غور و بوش الابن في انتخابات العام ٢٠٠٠م و هيلاري كلينتون و طرامب في العام ٢٠١٦م.

يبلغ عدد الناخبين الكبار ٥٣٨ ناخباً موزعين على الولايات المختلفة ، تحصل ولاية كاليفورنيا على أكبر عدد من الناخبين الكبار خمسة وخمسين ناخباً ، تليها ولاية تكساس بثمانية وثلاثين ناخباً ، ثم فلوريدا بتسعة وعشرين.

في كل انتخابات رئاسية يسعى كل مرشح للحصول على الرقم السحري من الناخبين الكبار للفوز بالرئاسة وهو الرقم ٢٧٠.

تنقسم الولايات الأميركية سياسياً الى ثلاثة تصنيفات : ولايات جمهورية يرمز لها باللون الاحمر، ولايات ديمقراطية و يرمز لها باللون الأزرق، ثم هناك الولايات المتأرجحة والتي يتقلب فيها مزاج الغالبية من الناخبين بين الحزبين، تبعاً للمرشحين والظرف الاقتصادي والاجتماعي، ويحدث أن تنتقل بعض الولايات من فترة لأخرى من كونها حمراء أو زرقاء الى ولاية متأرجحة ، كما في حالة ولاية جورجيا مثلاً ، و ولاية نيڤادا ،و ولاية أريزونا ، هذا يحدث غالباً نتيجة لتغير في الديمغرافية السكانية ، الأقلية السوداء كما في جورجيا، والاقلية ذات الأصول اللاتينية في كل من نيڤادا وأريزونا. وهذه الاقليات غالباً ما تصوت للديمقراطيين ، باستثناء الجالية الكوبية في فلوريدا والتي تصوت تاريخياً للجمهوريين.

في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤م لن تختلف الصورة عما كانت عليه في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٠م كثيراً.

المعركة الانتخابية سوف تنحصر في ستة ولايات متأرجحة ، هي التي سوف تحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة. ثلاث ولايات في الشمال الأميركي ، وهي جزء مما يطلق عليه اصطلاحاً حزام الصدأ. بسبب تركز صناعة السيارات فيها ، وهي ولاية بنسلڤانيا ، ولاية مينيسوتا ، و ولاية ميتشيغان.

وثلاث ولايات في الجنوب ، يطلق عليها حزام الشمس وهي ولاية جورجيا ، ولاية نيڤادا و ولاية أريزونا.

الآن وبعد هذا التوضيح المبسط نعود للإجابة على التساؤل، لماذا يكتسي اختيار نائب الرئيس أهمية فائقة لحملة كمالا هاريس الانتخابية؟

عادةً إختيار نائب الرئيس ، يضيف نسبة معينة من الاصوات من ولايته للمرشح الرئاسي ، وهي تتراوح ما بين نصف نقطة الى نقطتين، ونظراً لتقارب الأصوات في الولايات المتأرجحة، حسب استطلاعات الرأي ، ما بين كمالا هاريس وطرامب ، فإن اختيار النائب من إحدى هذه الولايات له أهمية كبرى.

إذن هاريس عليها أن تختار مرشحاً قوياً من هذه الولايات غالباً ، وهي بالفعل قلصت القائمة القصيرة للمرشحين بين حاكم بنسلڤانيا جوش شابيرو، حاكم مينيسوتا تيم والز، و السيناتور عن ولاية اريزونا مارك كيلي، الذين التقتهم الاحد كل واحد على حدة طبعاً .

يبدو أن الأكثر ضرورة من بين هؤلاء هو شابيرو ، ليس فقط لأنه محسوب على الجناح المحافظ للحزب ، وهي التي تسعى لنفي تهمة طرامب لها بالانتماء للتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي ، بالمناسبة هي في الحقيقة ليست كذلك تماماً. ليس لهذا السبب فقط بل لأن شابيرو يحظى بشعبية كبيرة في ولايته ، والأمر الاهم أن ولاية اريزونا تملك أكبر عدد من الناخبين الكبار(تسعة عشر) في الولايات المتأرجحة الستة .

هذا يعني أن كمالا هاريس اذا حصلت على أصوات الناخبين الكبار في ولاية بنسلڤانيا ، فإنها بحاجة إلى أصوات ولايتين أخريين لتأمين الفوز ، بينما طرامب إذا خسر بنسلڤانيا فإنه يتحتم عليه الفوز بأصوات أربع ولايات على الأقل من أصل الولايات المتأرجحة الستة.

الآن دعونا نجيب على التساؤل الثاني الذي طرحناه في بداية العرض، وهو لماذا يعتقد طرامب بأهمية الصوت العربي والمسلم في هذه الانتخابات، رغم المحدودية العددية نسبياً للجالية، ومساهمتها الضعيفة في التمويل المالي للإنتخابات؟

كما ذكرنا سابقاً فإن استطلاعات الرأي تشير الى تقارب كبير جداً في الأصوات بين المرشحين ، في هذه الولايات المتأرجحة، وقد تحسم الأمور في نهاية المطاف بعدد قليل من الأصوات ، وكما هو معروف فإن الولايات الشمالية المتأرجحة تحتوي على عدد حاسم من الناخبين العرب والمسلمين الذين قد يضعوا بصمتهم في انتخابات ٢٠٢٤م.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة آي دي سي أن مرشحة حزب الخضر للرئاسة جيل ستاين المؤيدة للحقوق الفلسطينية على نسبة ٤٥٪؜ من أصوات الناخبين العرب والمسلمين ، فيما حصلت كمالا هاريس في نفس الاستطلاع على ٢٥٪؜ تقريباً وحصل دونالد طرامب على نسبة ٢٪؜ من أصوات المستطلعين.

لذلك فإن اختيار شابيرو من قبل هاريس قد يقلل من نسبة هؤلاء الناخبين لها ، فيما أن اختيار تيم والز قد يزيد هذه النسبة ، كونه من الشخصيات المفضلة لهذه الجالية.

بينما الميزة الوحيدة لاختيار السيناتور مارك كيلي من اريزونا تتمثل في ماضيه العسكري ، وكونه رائد فضاء سابق ، ويستطيع تعزيز موقفها أمام الناخبين المتشددين في موضوع الهجرة.

أيام أو ساعات و سوف تحسم المرشحة هاريس موقفها في هذا الموضوع ، الأمر الذي سيحدد الى مدى كبير نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة.