الاحتلال يطالب بإخلاء 9 أحياء في خان يونس

وطن: طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أهالي وسط مدينة خان يونس و9 أحياء فيها، بإخلائها تمهيدا لشن عدوان عليها، رغم أن عدوانه الجوي لم يتوقف على هذه المناطق خلال الأيام الماضية.

وطالب جيش الاحتلال المواطنين الذين لم يخلوا أحياء وسط المدينة، الشيخ ناصر، وجورة اللوت، والمنارة، ومعن، وقيزان النجار، وقيزان أبو رشوان، والسلام، ومصبح والحشاش، بإخلائها بشكل فوري إلى "المنطقة الإنسانية"، مع أن التقارير المحلية والأممية تؤكد أنه لا مكان آمن في قطاع غزة.