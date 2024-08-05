إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بجروح وحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جهة شارع الناصرة، وداهمت محل الخليج للصرافة واعتقلت صاحبه هاني أبو مويس، كما تعمدت صدم مركبات المواطنين في محيط "دوار يحيى عياش"، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح، أحدهما سيدة تبلغ من العمر 55 عاما، نقلا إثرها إلى مستشفى ابن سينا.

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في أنحاء المدينة، واعتلى قناصتها أسطح البنايات، بالتزامن مع تحليق الطائرات المسيرة في الأجواء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز تجاه عدد من الصحفيين، ما أدى إلى إصابة الصحفي مجاهد السعدي بشظايا رصاص بالوجه والعديد بحالات اختناق، كما أقدموا على إحراق بسطات في شارع أبو بكر، مضيفا أن عشرات المواطنين حوصورا داخل عمارات ومحلات تجارية.

وقالت إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه محولات الكهرباء في شارع أبو بكر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

يتبع...