مهارة تّمَلُّك الذكاء الاجتماعي

كتب د . محمود حسين: يمتلك الشخص القدرة على فهم مشاعره ومشاعر الآخرين، ويستطيع التعبير عن أفكاره دون أن يجرح أو يسيء، فإننا نكون أمام شخص يتمتع بصفات "الذكاء الاجتماعي". فهناك بالفعل من يفتقرون إلى الذكاء في علاقاتهم، أو يتسمون بالصدامية، مثل أولئك الذين يعتقدون أن كل حقيقة يجب أن تُقال بغض النظر عن توقيتها أو من يتلقاها! بل يرون أن كلمة الحق يجب أن تُقال "على الفور"، لكن هل من الحكمة أن أذكر محدثي، مثلاً، بأنه "ثرثار" كلما واجهته، أو أنه "مبالغ" أو "غير عقلاني" أو "ضعيف الشخصية"؟ لذلك، يسير الشخص الذكي اجتماعياً برشاقة في حقل ألغام حواراتنا دون أن يواجه مشاكل.

حيث يصف الذكاء الاجتماعي (Social intelligence) القدرة البشرية الحصرية على التنقل والتفاوض في العلاقات الاجتماعية المعقدة والبيئات المختلفة بفعالية. يعتقد أن الذكاء الاجتماعي أو خصوبة حياتنا النوعية هي التي تجعل البشر على ما هم عليه، بدلا من ذكائنا الكمي وعلى سبيل المثال ما يشبهه بأن تكون إنساناً يعيش في قلب حاضر مدرك، محاط بروائح ومذاقات وأحاسيس والاستشعار بأنك كيان ميتافيزيقي استثنائي بخصائص تكاد تبدو أنها تنتمي إلى العالم المادي. إن الذكاء الاجتماعي هو حصيلة مجموع الوعي النفسي والاجتماعي والمعتقدات الاجتماعية والمواقف المتطورة والقدرات والإرادة لإدارة التغيير الاجتماعي المعقد. والشخص الذي يمتلك حاصل ذكاء اجتماعي مرتفع (SQ) لا يكون أفضل ولا أسوأ من شخص يمتلك حاصل اجتماعي منخفض، فهما فقط يمتلكان مواقفا وآمالا ومصالحا ورغبات مختلفة.

الذكاء الاجتماعي، ببساطة، هو مهارة متقدمة في التواصل، تتضمن القدرة على استخدام التعبيرات اللفظية، والإيماءات الجسدية، ونبرة الصوت المناسبة لكل موقف. الشخص الذكي اجتماعياً هو من يفهم عادات الآخرين ويتجنب التعدي على خصوصياتهم. كما أنه يمارس الإنصات الفعّال ويتعلم من خلال الحوار، مما يعزز من مهاراته وشخصيته بشكل ملحوظ. يتميز الذكي اجتماعياً بقدرته على إدارة الانطباعات بشكل جيد، ويعرف كيف يحتوي الآخرين ويتعامل معهم بحذر وذكاء، مما يجعلك تشعر بالاحترام تجاهه أو حتى المحبة أو الألفة في وجوده.

والذكاء الاجتماعي هو نوع واحد من أنواع الذكاء المحدد في نظرية «هوارد غاردنر» في الذكاء المتعدد والتي وترتبط ارتباطاً وثيقا بنظرية العقل. يقيد بعض المؤلفين التعريف بالتعامل فقط مع المعرفة بالأوضاع الاجتماعية، وربما يدعى بشكل أصح الإدراك الاجتماعي أو ذكاء التسويق الاجتماعي والذي يختص بالتوجه في الإعلان النفسي-الاجتماعي، واستراتيجية التسويق وتكتيكاتها. ووفقا «لشون فولينو»: الذكاء الاجتماعي هو قدرة الشخص على فهم بيئته تماما والتصرف بشكل ملائم لسلوك ناجح اجتماعيا.

بدون الذكاء الاجتماعي يتعب الإنسان غاية التعب، ويفقد ثقته في نفسه وفي الناس. فالذكاء الاجتماعي يتطلب العمل والصبر والمجاملة. ويتمثل هذا الذكاء في إمكانية الفرد على التخلص والتملص من المواقف الحياتية المحرجة وفي إمكانية الشخص على إقناع من حوله والتكيف معهم وفي التخطيط للوصول إلى أهداف الفرد الذاتية.

وقد يخرج الذكاء الاجتماعي إلى معانٍ متعددة فيقال أحياناً إن هذا الشخص دبلوماسي أو «صاحب اتكيت» أي أنه يحاول أن لا يصطدم بالأشخاص ولا يواجههم بما يكرهون وبذلك لا يفقد أحداً من الأطراف ويبقى الذكاء الاجتماعي نسبياً بعيداً عن الحقيقة وقولها وفي أحيان كثيرة يقترب بصاحبه من التملق والعيب قطعاً ليس بالذكاء الاجتماعي ولكن بصاحبه حيث إن الذكاء الاجتماعي يعتبر كأي وسيلة من وسائل الحياة يمكن استخدامها بالطريق الإيجابي ويمكن أن تستغل بالطريق السلبي.

ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا قلنا أن الذكاء الاجتماعي لو استخدم بطريقة صحيحة وفي وقته المناسب فإننا سنحصل على نتائج جيدة من العلاقات غير الحساسة والعلاقات الودية. ولو أوردنا بعض الأمثلة على أساليب هذا الذكاء لوجدنا أن هناك خيطاً رفيعاً بين هذا الذكاء وبين الكذب يجب الانتباه إليه لكيلا نقع في شراك الكذب لذلك.

يؤكد العلم أن فرضية الذكاء الاجتماعي هو التنشئة الاجتماعية المعقدة في السياسة والروايات والعلاقات العائلية والنزاعات والتعاون والتبادل والإيثار. بالمختصر الذكاء الإجتماعي هو القوة التي تقودنا لنمو حجم الدماغ البشري مما جعل لدينا اليوم القدرة على إستخدام هذه العقول في ظروف إجتماعية معقدة. فهي حاجة إلى التعايش مع بعضنا وذلك قاد حاجتنا إلى الذكاء. أن فرضية الذكاء الإجتماعي بادر بازدياد حجم المخ قبل ما يقارب مليونين سنة كان بسبب العيش في مجموعات كبيرة وأكثر تعقيداً فالحاجة إلى مجاراة أناس مختلفين في العديد من العلاقات الإجتماعية تتطلب مخ أكبر لفعل ذلك. كما أن الذكاء الإجتماعي أجابنا على ازدياد حجم الدماغ قبل ما يقارب مليونين سنة مضت إن اللغة ترتبط بشكل مباشر بالذكاء الإجتماعي لأننا نستخدم اللغة للتواصل في علاقاتنا الإجتماعية في الغالب. لذلك كان الذكاء الإجتماعي العامل الحاسم في الازدياد في حجم الدماغ فكان هناك مشاركة في التطور بين المجتمع والتعقيد المعرفي. و يعتبر الذكاء الإجتماعي اليوم المحور في إدارة التعقيد في كونها كائنات إجتماعية.