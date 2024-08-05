كمائن للقسام جنوبي القطاع توقع قتلى وجرحى بين جنود الاحتلال.. وإطلاق 15 صاروخاً تجاه مستوطنات غلاف غزة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الإثنين إيقاع جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح، في كمائن برفح وخانيونس جنوبي قطاع غزة.

حيث قالت القسام، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية تحصنت داخل مبنى، وإيقاعها بين قتيل وجريح في شرقي خان يونس.

كما أوضحت أن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع القوات المتوغلة شرق منطقة الفراحين، شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وفي المنطقة ذاتها، أعلنت كتائب القسام الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها تسعة جنود من نقطة الصفر، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

إلى ذلك، قالت القسام، إن مقاتليها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق الفراحين.

أما في رفح، فقد أعلنت القسام أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد والآليات، في قوة هندسة إسرائيلية بمنطقة "زلاطة".

وأكدت في بيانها، أنها أوقعت قوة الهندسة الإسرائيلية بين قتيل وجريح، شرقي رفح.

في سياق متصل، أكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد إطلاق 15 صاروخًا من جنوب قطاع غزة باتجاه المستوطنات في غلاف غزة شرق خان يونس.

حيث زعمت اعتراض صاروخين منها، بينما سقط 13 صاروخًا في مناطق مفتوحة دون إصابات.