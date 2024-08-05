المؤتمر الشعبي الفلسطيني - ١٤ مليون يدعو المجالس المحلية لتشكيل لجان الحماية الشعبية وتوفير أساسيات الحياة من مياه وكهرباء ومواد إغاثية أساسية

رام الله - وطن: دعا المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون الهيئات المحلية من مجالس بلدية وقروية ولجان شعبية لتحمل مسؤوليتها الوطنية الكبرى، الملقاة على عاتقها واتخاذ إجراءات تضمن حماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل عدم تشكيل لجنة طوارئ وطنية من قبل الحكومة وغياب دور مبادر للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية في التصدي لهذه الأوضاع الطارئة بجاهزية تمكن من تعزيز الصمود.

واهاب المؤتمر الشعبي الفلسطيني _ 14 مليون في بيان وصل لوطن نسخة عنه بالمجالس المحلية (بلدية أو قروية واللجان الشعبية) لتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية المواطنين/ات، والمباشرة بتشكيل لجان الحماية الشعبية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والشعبية، والعمل على توفير أساسيات الحياة من مياه وكهرباء ومواد إغاثية أساسية، كما أهاب بالمواطنين والعائلات لأخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود والثبات في بيوتهم من خلال العمل كل وفق إمكاناته لتوفير متطلبات المعيشة في ظروف الحرب.

ودعا المؤتمر الى وضع خطة طوارئ لتوفير المياه وتوزيعها في كل تجمع إذ متوقع في حال انقطاع الكهرباء أن ينقطع توفير المياه، وإجراء مسح للمراكز الطبية القريبة وإمكاناتها والمتخصصين من أطباء وممرضين ومتدربي الإسعاف الأولي والتأكد من أن المستلزمات الطبية الأساسية متوفرة ومعرفة سكان التجمع اين يتوجهون في حال الطوارئ.

كما لفت المؤتمر الى ضرورة معرفة كميات الأغذية وحليب الأطفال والاحتياجات النسائية وأماكن تخزينها في المحلات والمخازن المختلفة وتشجيع كافة الأسر على زراعة الحدائق المنزلية بالخضار والبقوليات لتوفير حد أدنى من الأمن الغذائي، وتشكيل لجان حراسة محلية لتنبيه المواطنين في حال وجود اي طارئ تتعرض له البلد.

وقال المؤتمر ان على كل أسرة أن توفر ضمن امكاناتها طعاماً وماء يكفي احتياجاتها لأسابيع وأدوية للأمراض المزمنة واحتياجات الطاقة (وقود وحطب) ووسائل اتصال احتياطية ومبلغاً من المال للضرورات، مشددا على ضرورة ان تتولى اللجان المشكلة تنظيم احتياجات كل تجمع فلسطيني والابتعاد عن الفوضى واثارة الذعر.





وفيما يلي نص بيان المؤتمر كما وصل لوطن:

المؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون

تعزيز الصمود يجنب شعبنا المعاناة

شعبنا الفلسطيني الصامد:



تتواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحـتـلال على شعبنا في غزة الصمود والبطولة وعلى جبهات الإسناد منذ 10 أشهر ويواصل العدو تصعيده لحرب الإبادة الجماعية في ظل النظام العالمي لمنظومة الدول الاستعمارية الشريكة في هذه الحرب ويتمادى في جرائمه وآخرها اغتيال المجاهد الوطني اسـمـاعيل هـنية والقائد العسكري اللبناني فؤاد شكر، وبما يفتح على اتساع وتصاعد الحرب بمشاركة أمريكية لتغدو حرباً إقليمية تطال الشرق الأوسط كله.



‏ ستكون الضفة الغربية في قلب الصراح حيث يتصاعد تنكيل جيش الاحـتـلال بشعبنا في المدن والقرى والمخيمات وتمعن، كما تتعرض القرى الفلسطينية لاعتداءات المستـوطنين حيث ينفلت عقالهم فيهدمون التجمعات البدوية ويهجرونها قسرياً ويصادرون مواشيها ويعززون الاسـتـيطان الرعوي.



‏وسيصعد العدو القمع والتنكيل بمنع التنقل وفرض منع التجوال في المدن، و تجويع شعبنا وبما يصل إلى إمكانية قطع الماء والكهرباء عن المدن والقرى واطلاق العنان لميليشيات المسـتـوطنين لتصعيد اعتداءاتها على التجمعات السكانية الفلسطينية ربما بهدف تهجيرها والسيطرة على اراضيها.



وفي ظل عدم تشكيل لجنة طوارئ وطنية من قبل الحكومة وغياب دور مبادر للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الرسمية في التصدي لهذه الأوضاع الطارئة بجاهزية تمكن من تعزيز الصمود، فإن هناك مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق الهيئات المحلية من مجالس بلدية وقروية ولجان شعبية لتبادر إلى اتخاذ إجراءات تضمن حماية المواطنين والتخفيف من معاناتهم ؛ فإننا في المؤتمر الشعبي الفلسطيني _ 14 مليون إذ نهيب بالمجالس المحلية بلدية أو قروية واللجان الشعبية بتحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية المواطنين/ات والمباشرة بتشكيل لجان الحماية الشعبية بالتعاون مع الفعاليات الأهلية والشعبية، والعمل على توفير أساسيات الحياة من مياه وكهرباء ومواد إغاثية أساسية كما نهيب بأبناء/ وبنات شعبنا وعلى صعيد الأسر والعائلات بأخذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز الصمود والثبات في بيوتهم من خلال العمل كل وفق إمكاناته لتوفير متطلبات المعيشة في ظروف الحرب:

1. وضع خطة طوارئ لتوفير المياه وتوزيعها في كل تجمع إذ متوقع في حال انقطاع الكهرباء أن ينقطع توفير المياه.

2. اجراء مسح للمراكز الطبية القريبة وإمكاناتها والمتخصصين من أطباء وممرضين ومتدربي الإسعاف الأولي والتأكد من أن المستلزمات الطبية الأساسية متوفرة ومعرفة سكان التجمع اين يتوجهون في حال الطوارئ.

3. معرفة كميات الأغذية وحليب الأطفال والاحتياجات النسائية وأماكن تخزينها في المحلات والمخازن المختلفة وتشجيع كافة الأسر على زراعة الحدائق المنزلية بالخضار والبقوليات لتوفير حد أدنى من الأمن الغذائي.

4. تشكيل لجان حراسة محلية لتنبيه المواطنين في حال وجود اي طارئ تتعرض له البلد.

5. على كل أسرة أن توفر ضمن امكاناتها طعاماً وماء يكفي احتياجاتها لأسابيع وأدوية للأمراض المزمنة واحتياجات الطاقة (وقود وحطب) ووسائل اتصال احتياطية ومبلغاً من المال للضرورات.

6. يجب على اللجان المشكلة أن تتولى تنظيم احتياجات كل تجمع فلسطيني والابتعاد عن الفوضى واثارة الذعر.

7. الاهتمام بالحالات المرضية وذوي الإعاقة والمسنين والتأكد من تفقدهم من قبل اللجان المحلية.



يا شعبنا البطل إن اتخاذ هذه الاجراءات وغيرها من شأنه أن يخفف من مخاطر المعاناة، ولا ينبغي أن نترك الأمور للمصادفات، ولنا عظيم الثقة في شعبنا بتعزيز مقومات الصمود وتعزيز أواصر التكافل والتعاون ومد يد العون لمن يحتاج في هذه الظروف الصعبة على شعبنا وأمتنا.



المؤتمر الشعبي الفلسطيني _ 14 مليون

فلسطين 2024/8/5