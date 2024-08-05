البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة التكافل للتأمين يوقعان اتفاقية بنك التسوية

وطن: وقع البنك الإسلامي الفلسطيني وشركة التكافل للتأمين اتفاقية بنك التسوية والتي يقوم بموجبها البنك بتسوية حسابات شركة التكافل في نظام عرض وسداد الفواتير الوطـني E-SADAD.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لشركة التكافل في مدينة رام الله بحضور مدير عام البنك د. عماد السعدي ومدير عام شركة التكافل للتأمين رياض الأطرش.

وقال السعدي إن هذه الاتفاقية جزء من تعاون مستمر بين الجانبين في عدة مجالات، كما أنها تسهم في تعزيز توجه الجمهور نحو حلول الدفع الإلكتروني كبديل لطرق الدفع التقليدية وذلك بما يسهل عليهم ويوفر الوقت والجهد.

وأضاف السعدي: "هذه ليست الاتفاقية الأولى بيننا وبين شركة التكافل، حيث نحرص بشكل دائم على تعزيز شراكتنا وذلك في إطار سعينا لتكريس التعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية في فلسطين نظراً لأهمية ذلك في دعم تطور الصناعية المالية الإسلامية وازدهارها، كما أن هذه الشراكات تسهم أيضاً في بناء آليات لتعزيز التحول الرقمي وإتاحة حلول الدفع الإلكتروني للجمهور".

من جانبه قال مدير عام شركة التكافل للتأمين رياض الأطرش إن رسالة الشركة تتمثل في توفير كافة خدمات التأمين التكافلي للمؤسسات والأفراد من خلال إطار مؤسسي ملتزم بمفاهيم الحداثة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية ويحافظ على مصالح مشتركي صندوق التكافل والمستثمرين في رأس مال الشركة.



ويسعى البنك الإسلامي الفلسطيني لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والدولي، وتتمحور رسالته ورؤيته بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع إستراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات.